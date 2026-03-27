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CDMX

Hoy No Circula 28 de marzo: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el sábado antes de Semana Santa 2026

Antes de salir, revisa el Hoy No Circula sabatino y la placa de tu auto esta Semana Santa. Manejar sin que te toque te puede costar 2,346.20 pesos de multa.
vie 27 marzo 2026 05:24 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación de vehículos los sábados para reducir la contaminación en CDMX y Edomex. (Tramino/Getty Images)

Este fin de semana será diferente, ya que además de ser sábado, coincide con las vacaciones de semana santa para miles de estudiantes. Algunos aprovecharán la ocasión para salir de la Ciudad de México, y otros se quedarán a disfrutar los espacios y eventos de la capital. Si tienes planes para aprovechar este 28 de marzo, revisa primero si tu placa no tiene restricciones por el Hoy No Circula .

El programa aplicará de manera normal, de 05:00 a 22:00 horas para los autos sin circulación.

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El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, con objetivo de reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado. Durante las contingencias ambientales, se aplica un doble no circula para reducir más la contaminación.

Para revisar la calidad del aire, se puede consultar el sistema de información de la CDMX.

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¿Qué autos que no circulan el 28 de marzo?

Por ser el cuarto sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).
-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.
-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México entre las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).
-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.
-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.

Los autos tendrán restricción de las 05:00 a 22:00 horas.

¿No cumpliste el Hoy No Circula? Estas son las multas

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos

En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.

  • Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.
  • Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.

Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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