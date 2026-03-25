Hoy No Circula 26 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu automóvil este jueves 26 de marzo en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar primero el programa Hoy No Circula, ya que no todos los vehículos pueden salir ese día.
Ignorar las restricciones del Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos, por lo que vale la pena verificar si tu auto está autorizado para circular antes de encender el motor.
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. El programa aplica tanto en la capital del país como en varios municipios del Estado de México.
Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad como transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.
¿Quiénes sí pueden circular?
El Hoy No Circula contempla varias excepciones. Este jueves sí pueden circular:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2
Antes de salir, conviene revisar el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas, ya que estos tres elementos determinan si tu vehículo debe quedarse en casa.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
Por ahora no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del Hoy No Circula.
Si las autoridades ambientales llegaran a declarar una contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día viernes, no el mismo día del anuncio.
Antes de tomar el volante, conviene seguir algunas recomendaciones básicas:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar los reportes de calidad del aire
-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales
Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo —y el aire que respiras— lo agradecerán.