Hoy No Circula 26 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu automóvil este jueves 26 de marzo en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar primero el programa Hoy No Circula, ya que no todos los vehículos pueden salir ese día.

Ignorar las restricciones del Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos, por lo que vale la pena verificar si tu auto está autorizado para circular antes de encender el motor.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. El programa aplica tanto en la capital del país como en varios municipios del Estado de México.