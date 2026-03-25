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CDMX

Hoy No Circula 26 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

La medida tiene como objetivo disminuir la contaminación en la región, por lo que las autoridades aconsejan verificar las condiciones del vehículo antes de salir.
mié 25 marzo 2026 05:29 PM
¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes 20 de marzo? Los autos que no pueden salir en CDMX y Edomex
Incumplir el programa Hoy No Circula puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Si planeas usar tu automóvil este jueves 26 de marzo en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar primero el programa Hoy No Circula, ya que no todos los vehículos pueden salir ese día.

Ignorar las restricciones del Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos, por lo que vale la pena verificar si tu auto está autorizado para circular antes de encender el motor.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. El programa aplica tanto en la capital del país como en varios municipios del Estado de México.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad como transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El Hoy No Circula contempla varias excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, conviene revisar el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas, ya que estos tres elementos determinan si tu vehículo debe quedarse en casa.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del Hoy No Circula.

Si las autoridades ambientales llegaran a declarar una contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día viernes, no el mismo día del anuncio.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde se aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

En estos dos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que las autoridades ya sancionan a los conductores que incumplen la restricción.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas multas se aplican a los conductores que circulen durante el horario restringido sin estar autorizados.

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Recomendaciones antes de salir

Antes de tomar el volante, conviene seguir algunas recomendaciones básicas:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo —y el aire que respiras— lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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