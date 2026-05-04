Sismo hoy en CDMX: Se activan las alertas sísmicas hoy 4 de mayo

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo tuvo una magnitud de 6 y se localizó al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca a las 09:19 horas.

La institución dependiente de la Universidad Nacional de México ajustó la magnitud a 5.6 con localización a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional en la entidad oaxaqueña.

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en X.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

Usuarios de redes sociales compartieron que el sismo se sintió en algunas zonas, por lo que salieron de sus viviendas para resguardarse.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó sobre la alerta sísmica a través de redes sociales y de la importancia de seguir las recomendaciones ante un sismo. También recordó la importancia de participar en los simulacros.

Sismo sin afectaciones en la ciudad. Todo en calma. pic.twitter.com/GNNLxFJtAc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 4, 2026

Autoridades activaron los protocolos de seguridad para verificar si hay daños en calles y edificios, así como atender a personas que presenten crisis nerviosas.

El secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que iniciaron los sobrevuelos de los helicópteros Cóndores. En las revisiones participan elementos de Protección Civil, Secretaría de Movilidad, de Gobierno, entre otras. Hasta las 10:23 horas se reporta saldo blanco.