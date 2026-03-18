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CDMX

Hoy No Circula 19 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

La medida busca reducir la contaminación en la región; autoridades recomiendan revisar condiciones del vehículo antes de salir.
mié 18 marzo 2026 05:54 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula contempla multas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu automóvil este jueves 19 de marzo en la Ciudad de México o el Estado de México, hay una pregunta clave antes de salir: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos, por lo que conviene revisar las reglas antes de encender el motor.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en varios municipios del Edomex.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en estos supuestos, lo mejor es optar por alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas. Un descuido puede salir caro.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Para este jueves no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

En caso de que las autoridades declaren contingencia, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente, no el mismo día del anuncio.

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¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la medida opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Hoy No Circula
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Multas por incumplir

No respetar el programa puede afectar tu bolsillo. Con el valor actual de la UMA en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

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Recomendaciones antes de salir

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa los reportes de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo evita sanciones, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras lo van a agradecer.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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