¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes 4 de mayo? Así opera el programa en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de estas características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular sin problema:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

En otras palabras, si tu auto no coincide con los criterios del lunes, podrás circular con normalidad dentro del horario del programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se activará el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. Si eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a partir del día siguiente, no el mismo martes.