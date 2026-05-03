Chilangos votan por proyectos en consulta del Presupuesto Participativo 2026

Las personas emitieron su opinión en alguna de las 2,396 mesas receptoras que estuvieron abiertas hasta las 17:00 horas de este domingo, a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, señaló que esperan una participación similar a la de años anteriores. En 2025 la participación fue de apenas el 4.04% de la lista nominal e históricamente la participación no supera el 10%.

“Estamos esperando una participación similar a la que hemos tenido en otros ejercicios, pero siendo también muy objetiva es cierto que en el Presupuesto Participativo en México y otras latitudes es muy similar el nivel de participación.

“Esto muchas veces va vinculado con las necesidades de las colonias donde las personas ven al Presupuesto Participativo como una herramienta para solventar alguna necesidad o alguna carencia, entonces de eso depende mucho la participación”, dijo la presidenta del IECM ante medios de comunicación.