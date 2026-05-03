Con 22,853 proyectos para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como 18,769 candidaturas de ciudadanas para las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos), este domingo se realiza la consulta para que las y los habitantes de la Ciudad de México elijan tanto los proyectos que transformarán sus colonias como a las y los vecinos que los representarán.
Chilangos votan por proyectos en consulta del Presupuesto Participativo 2026
Las personas emitieron su opinión en alguna de las 2,396 mesas receptoras que estuvieron abiertas hasta las 17:00 horas de este domingo, a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, señaló que esperan una participación similar a la de años anteriores. En 2025 la participación fue de apenas el 4.04% de la lista nominal e históricamente la participación no supera el 10%.
“Estamos esperando una participación similar a la que hemos tenido en otros ejercicios, pero siendo también muy objetiva es cierto que en el Presupuesto Participativo en México y otras latitudes es muy similar el nivel de participación.
“Esto muchas veces va vinculado con las necesidades de las colonias donde las personas ven al Presupuesto Participativo como una herramienta para solventar alguna necesidad o alguna carencia, entonces de eso depende mucho la participación”, dijo la presidenta del IECM ante medios de comunicación.
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En esta ocasión, influirá el hecho de que la votación se realiza en un fin de semana de puente por el Día del Trabajo, por lo que Avendaño consideró que, para las consultas posteriores, una solución será fomentar el voto anticipado vía internet.
“Es bien cierto que algunas fechas no son las más propicias, como esta fecha en donde se juntaron dos fechas conmemorativas, en donde las personas tienen asueto y es una buena alternativa (el voto digital) para que quien no pueda acudir a la mesa de votación lo haga previamente”, afirmó.