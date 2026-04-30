Azcapotzalco estrena Utopía con clases de robótica e IA para niños y jóvenes

Este jueves se inauguró la Robotopía, un espacio dentro de la Utopía Azcapotzalco que ofrecerá clases gratuitas de robótica, inteligencia artificial (IA), tecnología y técnicas de cultivo sustentable para niños, niñas y adolescentes.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que cada 15 días se inaugurará una Utopía para avanzar en la meta de abrir 100 de estos espacios en la Ciudad de México durante su gestión.
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“No nos vamos a detener hasta lograr que esta ciudad tenga 100 Utopías y que vayamos con la perspectiva de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que a 15 minutos podamos tener el empleo, que a 15 minutos estén las escuelas y que en 15 minutos podamos tener un espacio como este, como son las Utopías”, afirmó la mandataria.
Ubicada en el Deportivo Ceylán, el espacio de 30,000 metros cuadrados beneficiará a alrededor de 53,993 personas, en especial a las y los habitantes de las colonias Euzkadi, Potrero del Llano, Jardines de Ceylán, Las Salinas y Pro Hogar 2.
Cuenta con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil (Cendi) que recibirá a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los seis años. La meta es construir 200 Cendis en la Ciudad de México para 2030.
La Utopía Azcapotzalco también ofrece al público:
- Auditorio con capacidad para 400 personas. - Salones para danza y música. - Cabina de Radio Utopía. - Alberca semiolímpica. - Gimnasio con zona de pesas. - Ring de box, trotapista, cancha de futbol, seis canchas de frontón y dos canchas de squash. - Tortillería con maíz criollo producido en la Ciudad de México.
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Brugada afirmó que una de las misiones de las Utopías es democratizar el acceso a la cultura y el deporte, en especial para niños, niñas y jóvenes.
“Aquí también en las Utopías tenemos que hacer realidad la cultura como un derecho, el deporte como un derecho”, afirmó la jefa de Gobierno.
Como una celebración posterior al Día de las Madres, el 16 de mayo Lila Downs dará un concierto gratuito en la nueva Utopía, la cual es la segunda inaugurada en la Ciudad de México.
La mandataria adelantó que proyecta la construcción de otra Utopía en Azcapotzalco, en la Unidad El Rosario, donde hay un espacio de 20,000 metros cuadrados sobre la Avenida de las Culturas que fue adquirido por el gobierno capitalino.