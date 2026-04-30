Azcapotzalco estrena Utopía con clases de robótica e IA para niños y jóvenes

“No nos vamos a detener hasta lograr que esta ciudad tenga 100 Utopías y que vayamos con la perspectiva de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que a 15 minutos podamos tener el empleo, que a 15 minutos estén las escuelas y que en 15 minutos podamos tener un espacio como este, como son las Utopías”, afirmó la mandataria.

Ubicada en el Deportivo Ceylán, el espacio de 30,000 metros cuadrados beneficiará a alrededor de 53,993 personas, en especial a las y los habitantes de las colonias Euzkadi, Potrero del Llano, Jardines de Ceylán, Las Salinas y Pro Hogar 2.

La Utopía Azcapotzalco cuenta con una alberca semiolímpica y las clases serán gratuitas para niños, niñas, jóvenes y adultos. (Foto: Gobierno CDMX)

Cuenta con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil (Cendi) que recibirá a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los seis años. La meta es construir 200 Cendis en la Ciudad de México para 2030.

La Utopía Azcapotzalco también ofrece al público:

- Auditorio con capacidad para 400 personas.

- Salones para danza y música.

- Cabina de Radio Utopía.

- Alberca semiolímpica.

- Gimnasio con zona de pesas.

- Ring de box, trotapista, cancha de futbol, seis canchas de frontón y dos canchas de squash.

- Tortillería con maíz criollo producido en la Ciudad de México.