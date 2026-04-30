¿Se suspende el Hoy No Circula este 1 de mayo? Así opera el programa en el Día del Trabajo

Si este viernes 1 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay algo que debes revisar antes de encender el motor: si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede costarte miles de pesos, además de retrasos innecesarios.

Aunque se trata de un día de descanso oficial por el Día del Trabajo, el programa no se suspende. Opera de manera normal, así que más vale tomar previsiones.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación. La regla está activa tanto en la capital como en municipios mexiquenses, por lo que una revisión rápida puede ayudarte a evitar sanciones y organizar mejor tu día.