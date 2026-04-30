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CDMX

¿Se suspende el Hoy No Circula este 1 de mayo? Así opera el programa en el Día del Trabajo

La disposición tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación, por lo que se recomienda verificar antes de salir si el auto puede circular.
jue 30 abril 2026 07:32 PM
Hoy No Circula 27 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?
Incumplir el programa Hoy No Circula puede implicar multas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si este viernes 1 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay algo que debes revisar antes de encender el motor: si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede costarte miles de pesos, además de retrasos innecesarios.

Aunque se trata de un día de descanso oficial por el Día del Trabajo, el programa no se suspende. Opera de manera normal, así que más vale tomar previsiones.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación. La regla está activa tanto en la capital como en municipios mexiquenses, por lo que una revisión rápida puede ayudarte a evitar sanciones y organizar mejor tu día.

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¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , este viernes no pueden circular los vehículos que cumplan con estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en esta categoría, lo mejor es dejarlo estacionado y buscar alternativas como transporte público, bicicleta o aplicaciones de movilidad.

Hoy No Circula Viernes
Hoy No Circula Viernes Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Foto: Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Sí podrán circular sin restricciones:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental, por lo que el programa opera con normalidad.

En caso de que se activara una contingencia, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante el viernes.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense, aplica en:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, también opera en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades, el programa funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

No respetar el programa puede salir caro. Con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además del pago, tu vehículo puede ser inmovilizado, lo que implica pérdida de tiempo y más complicaciones.

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Consejos para evitar problemas

Si planeas usar tu auto, toma en cuenta:

-Consulta el calendario del Hoy No Circula

-Revisa la calidad del aire

-Planea tus traslados con anticipación

-Verifica engomado, holograma y placas

Cumplir con el programa no solo evita multas. También ayuda a reducir la contaminación en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y varios dolores de cabeza.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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