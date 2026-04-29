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CDMX

Hoy No Circula 30 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan confirmar previamente que el vehículo cumpla con las condiciones.
mié 29 abril 2026 07:48 PM
Hoy No Circula 31 de marzo de 2026: qué autos no salen en CDMX y Edomex este martes
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si se tiene pensado usar el automóvil este jueves 30 de abril en la Ciudad de México o el Estado de México, es necesario revisar primero el programa Hoy No Circula. La restricción aplica de forma obligatoria y no respetarla puede derivar en sanciones económicas que alcanzan varios miles de pesos, además de contratiempos en la movilidad.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México y forma parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica.

En días recientes se han registrado episodios de mala calidad del aire e incluso contingencias ambientales, lo que ha mantenido a la población atenta a posibles ajustes como el Doble Hoy No Circula.

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¿Qué vehículos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

En caso de que el vehículo esté dentro de estas condiciones, lo recomendable es evitar su uso y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, traslados a pie en distancias cortas o compartir el automóvil.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

El programa contempla excepciones específicas. Este jueves pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, es importante verificar tres elementos: el color del engomado, el holograma y el último dígito de la placa, ya que de eso depende la restricción.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se ha declarado contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se declare la medida.

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¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la restricción opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya existen multas para quienes incumplen.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Circular en día restringido puede tener un costo elevado. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a los conductores que circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones.

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Recomendaciones antes de salir

Antes de encender el motor, conviene:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes de calidad del aire

-Estar atento a posibles contingencias ambientales

El programa no solo busca evitar sanciones económicas, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si el vehículo puede circular puede marcar la diferencia entre un traslado sin problemas o una multa inesperada.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México Mantenimiento de autos

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