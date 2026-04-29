Hoy No Circula 30 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si se tiene pensado usar el automóvil este jueves 30 de abril en la Ciudad de México o el Estado de México, es necesario revisar primero el programa Hoy No Circula. La restricción aplica de forma obligatoria y no respetarla puede derivar en sanciones económicas que alcanzan varios miles de pesos, además de contratiempos en la movilidad.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México y forma parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica.

En días recientes se han registrado episodios de mala calidad del aire e incluso contingencias ambientales, lo que ha mantenido a la población atenta a posibles ajustes como el Doble Hoy No Circula.