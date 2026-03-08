Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 9 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Un descuido puede salir caro. Consulta qué autos no circulan este lunes y evita multas y el corralón en el Valle de México.
dom 08 marzo 2026 08:03 PM
El programa Hoy No Circula estará vigente este lunes en CDMX y Edomex de 5:00 a 22:00 horas. (Cuartoscuro)

Si tienes planeado manejar este lunes 9 de marzo en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de que tu vehículo termine en el corralón.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico cotidiano del Valle de México.

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este lunes 9 de marzo deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de estas características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar otras alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.

En caso de que se activaran medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas comenzarían a aplicarse hasta el martes, no el mismo lunes.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción opera en varios municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas quedan de la siguiente manera:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto se puede sumar el arrastre del vehículo al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.

Consejos para evitar contratiempos

Antes de encender el auto, conviene tomar algunas precauciones simples que pueden ahorrarte dinero y problemas:

Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

Revisar el reporte más reciente de calidad del aire

Planear los trayectos con anticipación

Verificar engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas y corralón. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. A veces, una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.

Publicidad

