Hoy No Circula 5 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu auto este jueves 5 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes preguntarte es simple: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos innecesarios. Vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en diversos municipios mexiquenses.
Publicidad
¿Qué autos no pueden circular este jueves?
De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:
-Engomado verde
-Placas con terminación 1 o 2
-Holograma 1 o 2
Si tu automóvil coincide con alguno de estos supuestos, lo mejor es considerar alternativas: transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.
¿Quiénes sí pueden circular?
El programa contempla excepciones. Este jueves podrán circular:
Vehículos con holograma 0 o 00
Autos eléctricos o híbridos
Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2
Antes de encender el motor, revisa con calma el color del engomado, el holograma y el último dígito de tus placas. Un descuido puede salir caro.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Para este jueves no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.
En caso de que las autoridades declaren contingencia, las medidas extraordinarias del llamado Doble Hoy No Circula comenzarían a operar hasta el viernes, no el mismo día en que se anuncie.
Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula.
Revisa los reportes diarios de calidad del aire.
Mantente atento a posibles contingencias ambientales, ya que pueden modificar las reglas.
Respetar el programa no solo te ayuda a evitar sanciones; también contribuye a disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular. Tu bolsillo —y el aire que respiras— te lo agradecerán.