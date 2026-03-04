Hoy No Circula 5 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil coincide con alguno de estos supuestos, lo mejor es considerar alternativas: transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa contempla excepciones. Este jueves podrán circular:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de encender el motor, revisa con calma el color del engomado, el holograma y el último dígito de tus placas. Un descuido puede salir caro.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este jueves no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

En caso de que las autoridades declaren contingencia, las medidas extraordinarias del llamado Doble Hoy No Circula comenzarían a operar hasta el viernes, no el mismo día en que se anuncie.