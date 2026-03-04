Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 5 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas; revisa si tu vehículo está exento o si debes buscar alternativas para moverte.
mié 04 marzo 2026 07:32 PM
El Hoy No Circula se apoya en reportes diarios de calidad del aire y puede modificarse según las condiciones ambientales. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si planeas usar tu auto este jueves 5 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes preguntarte es simple: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos innecesarios. Vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en diversos municipios mexiquenses.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil coincide con alguno de estos supuestos, lo mejor es considerar alternativas: transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa contempla excepciones. Este jueves podrán circular:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de encender el motor, revisa con calma el color del engomado, el holograma y el último dígito de tus placas. Un descuido puede salir caro.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este jueves no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

En caso de que las autoridades declaren contingencia, las medidas extraordinarias del llamado Doble Hoy No Circula comenzarían a operar hasta el viernes, no el mismo día en que se anuncie.

¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la medida opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el programa aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos dos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular cuando no te corresponde puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor de la UMA en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, ya que pueden modificar las reglas.

Respetar el programa no solo te ayuda a evitar sanciones; también contribuye a disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular. Tu bolsillo —y el aire que respiras— te lo agradecerán.

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

