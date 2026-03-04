Hoy No Circula 4 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

Según el calendario oficial del programa Hoy No Circula , deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto cumple alguna de estas características, lo más recomendable es no circular durante el horario restringido.

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de manera habitual, conforme a los estándares de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

Si durante la tarde se activara alguna fase de contingencia, las medidas extraordinarias comenzarían a aplicarse hasta el jueves, no el mismo miércoles.