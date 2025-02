Código de colores para mascotas en CDMX: qué significan y cómo actuar

Código Universal de Colores para Mascotas

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) compartió el siguiente código de colores para que las personas dueñas de mascotas puedan comunicar el comportamiento de sus animales de compañía.

El propósito es darles el mejor trato a las mascotas, así como mantener una convivencia segura, ya que cada color indica una manera diferente de interacción. De esta manera, otras personas podrán acercarse de manera respetuosa y acorde con el mensaje.

Estos son los códigos:

Rojo - Precaución, no te acerques.

Naranja - No interactúa bien con otros perros.

Amarillo - Animal nervioso e impredecible.

Morado - Evita darle alimentos.

Verde - Sociable, puedes acercarte solo o con otros perros.

Azul - En servicio (apoyo emocional o de guía) o en entrenamiento, no debe ser molestado.

Blanco - Discapacidad (ceguera, sordera, etc.)

El código está basado en el The Yellow Project Dog, un movimiento global que busca educar sobre las formas adecuadas de acercarse o tener contacto con un perro con el permiso exclusivo del dueño.

El gobierno de la CDMX recomienda que puede ser el color del collar, o colocarse un distintivo como un listón o pañuelo.

Las mascotas de la CDMX deben tener RUM

Las personas dueñas de animales de compañía deben inscribirlos de manera obligatoria en el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México, o RUAC, según la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la capital, también conocida como Ley Maple, en su artículo 4 BIS 1.

Este registro genera una clave única que constata los datos de identificación de la mascota y del tutor. Es un trámite gratuito y con él se puede acceder a servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad de México para el bienestar y protección animal.