Hoy No Circula 4 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 4 de marzo, conviene que hagas una pausa antes de encenderlo. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y en el Estado de México, y no respetarlo puede salir muy caro: las multas superan los 3,000 pesos.
La restricción está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ahorrarte sanciones y contratiempos innecesarios.
Si tu auto cumple alguna de estas características, lo más recomendable es no circular durante el horario restringido.
¿Quiénes sí pueden circular?
Tienen libre circulación:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de manera habitual, conforme a los estándares de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).
Si durante la tarde se activara alguna fase de contingencia, las medidas extraordinarias comenzarían a aplicarse hasta el jueves, no el mismo miércoles.
-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.
-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.
Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire lo agradecerán.