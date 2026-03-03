Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 4 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

El programa opera de 5:00 a 22:00 horas; verifica si tu auto puede circular para evitar sanciones y contratiempos innecesarios.
mar 03 marzo 2026 07:45 PM
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México y el Estado de México. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu auto este miércoles 4 de marzo, conviene que hagas una pausa antes de encenderlo. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y en el Estado de México, y no respetarlo puede salir muy caro: las multas superan los 3,000 pesos.

La restricción está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ahorrarte sanciones y contratiempos innecesarios.

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

Según el calendario oficial del programa Hoy No Circula , deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto cumple alguna de estas características, lo más recomendable es no circular durante el horario restringido.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de manera habitual, conforme a los estándares de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

Si durante la tarde se activara alguna fase de contingencia, las medidas extraordinarias comenzarían a aplicarse hasta el jueves, no el mismo miércoles.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, los municipios donde opera son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la medida aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte mucho. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire lo agradecerán.

