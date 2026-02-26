Comprobar el concubinato en CDMX cuesta menos de 100 pesos, así puedes tramitar la constancia

La Constancia de Existencia de Concubinato, según el Artículo 54 del Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México, “es el documento a través del cual se da fe de la declaración de dos personas que manifiestan tener un compromiso mutuo para tener una vida en común”.

Es decir, que reconoce a la pareja en unión libre y permite que puedan acceder a derechos y obligaciones.

Requisitos para comprobar el concubinato en CDMX

De acuerdo con el Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México, para emitir la constancia de este documento, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

- Solicitud de constancia de existencia de concubinato que autorice la Dirección General;

- Copia certificada en extracto del registro de nacimiento de las personas interesadas; Identificación oficial vigente al momento de la solicitud en original y copia de las personas interesadas;

- Constancia de inexistencia de registro de matrimonio vigente de las personas interesadas;

- Escrito firmado por ambas personas en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que han vivido en común, en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años; No será necesario dicho escrito cuando tengan hijas o hijos en común, por lo que deberán presentar copia certificada del registro de nacimiento;

- Comparecencia de ambas personas; y

- Comprobante del domicilio en el que cohabitan las personas interesadas, y que radiquen en esta Ciudad;