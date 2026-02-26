Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Comprobar el concubinato en CDMX cuesta menos de 100 pesos, así puedes tramitar la constancia

La constancia de concubinato acredita legalmente la unión libre de una pareja sin tener que estar casados, pero que pueden acceder a derechos como servicios de salud, pensiones o herencias.
jue 26 febrero 2026 08:12 PM
Comprobar el concubinato en CDMX cuesta menos de 100 pesos, así puedes tramitar la constancia
La Constancia de Existencia de Concubinato es un documento que ayuda a garantizar la seguridad jurídica en diferentes aspectos, como en trámites legales, patrimoniales o aquellos relacionados con el bienestar familiar. (Jacob Wackerhausen/Getty Images)

Antes, para que la persona pudiera registrar a su pareja como beneficiaria al seguro médico, a una pensión o recibir apoyos familiares, se necesitaba del acta de matrimonio. Ahora, estos beneficios también están disponibles para el o la concubina, la persona con quien se vive en unión libre.

Sin embargo, esta relación se debe comprobar legalmente a través de una Constancia de Existencia de Concubinato, el documento oficial que se solicita en los demás trámites. La Ciudad de México la emite con una tarifa menor al acta matrimonial.

Publicidad

La Constancia de Existencia de Concubinato, según el Artículo 54 del Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México, “es el documento a través del cual se da fe de la declaración de dos personas que manifiestan tener un compromiso mutuo para tener una vida en común”.

Es decir, que reconoce a la pareja en unión libre y permite que puedan acceder a derechos y obligaciones.

Requisitos para comprobar el concubinato en CDMX

De acuerdo con el Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México, para emitir la constancia de este documento, se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

- Solicitud de constancia de existencia de concubinato que autorice la Dirección General;

- Copia certificada en extracto del registro de nacimiento de las personas interesadas; Identificación oficial vigente al momento de la solicitud en original y copia de las personas interesadas;

- Constancia de inexistencia de registro de matrimonio vigente de las personas interesadas;

- Escrito firmado por ambas personas en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que han vivido en común, en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años; No será necesario dicho escrito cuando tengan hijas o hijos en común, por lo que deberán presentar copia certificada del registro de nacimiento;

- Comparecencia de ambas personas; y

- Comprobante del domicilio en el que cohabitan las personas interesadas, y que radiquen en esta Ciudad;

Publicidad

El Gobierno de la Ciudad de México también ha solicitado documentación pública y privada que acredite que la pareja ha vivido juntos por dos años en el mismo domicilio.

Para el trámite, se debe agendar una cita en la Oficina Central del Registro Civil de la CDMX, a través del correo juzgadocentral@cdmx.gob.mx

¿Cuánto cuesta el trámite?

El costo por el servicio del Registro Civil no está del todo claro. El Código Fiscal de la Ciudad de México, actualizado en diciembre de 2025, no la incluye dentro de las cuotas.

Mientras tanto, el Portal CDMX señala que el costo es de 94 pesos, pero es una impresión de la Constancia de declaración de Existencia de Concubinato, y se necesita la copia del documento que ya acredita la unión legal.

Sin embargo, la vigencia del documento es de tres meses. Por lo que deberá solicitarse nuevas constancias cuando se requieran más trámites personales.

Además, antes de emitir la constancia de concubinato, se debe tramitar el documento de inexistencia de registro de matrimonio, igualmente en el Registro Civil.

¿Cuánto cuesta el acta de matrimonio en CDMX?

La CDMX es más transparente cuando se trata de matrimonio. Según el Código Fiscal de la capital, la inscripción de matrimonio en los Juzgados del Registro Civil, tiene un costo de 1,652 pesos.

Si se decide celebrar la unión fuera de las instalaciones del Registro, se deberá pagar el derecho de extraordinarios, equivalente a 3,319 pesos.

Sin embargo, también puede emitirse el acta de matrimonio de manera gratuita, siempre y cuando se realice colectivamente, como en las jornadas que organiza el Gobierno de la CDMX por el 14 de febrero.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Trámites Pareja

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad