Comprobar el concubinato en CDMX cuesta menos de 100 pesos, así puedes tramitar la constancia

El Gobierno de la Ciudad de México también ha solicitado documentación pública y privada que acredite que la pareja ha vivido juntos por dos años en el mismo domicilio.
Para el trámite, se debe agendar una cita en la Oficina Central del Registro Civil de la CDMX, a través del correo juzgadocentral@cdmx.gob.mx
¿Cuánto cuesta el trámite?
El costo por el servicio del Registro Civil no está del todo claro. El Código Fiscal de la Ciudad de México, actualizado en diciembre de 2025, no la incluye dentro de las cuotas.
Mientras tanto, el Portal CDMX señala que el costo es de 94 pesos, pero es una impresión de la Constancia de declaración de Existencia de Concubinato, y se necesita la copia del documento que ya acredita la unión legal.
Sin embargo, la vigencia del documento es de tres meses. Por lo que deberá solicitarse nuevas constancias cuando se requieran más trámites personales.
Además, antes de emitir la constancia de concubinato, se debe tramitar el documento de inexistencia de registro de matrimonio, igualmente en el Registro Civil.
¿Cuánto cuesta el acta de matrimonio en CDMX?
La CDMX es más transparente cuando se trata de matrimonio. Según el Código Fiscal de la capital, la inscripción de matrimonio en los Juzgados del Registro Civil, tiene un costo de 1,652 pesos.
Si se decide celebrar la unión fuera de las instalaciones del Registro, se deberá pagar el derecho de extraordinarios, equivalente a 3,319 pesos.
Sin embargo, también puede emitirse el acta de matrimonio de manera gratuita, siempre y cuando se realice colectivamente, como en las jornadas que organiza el Gobierno de la CDMX por el 14 de febrero.