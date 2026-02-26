Publicidad

CDMX

CCH Sur en alerta por amenaza de ataque con armas

Elementos de servicios de emergencia de la CDMX acuden al plantel perteneciente a la UNAM; esto es lo que se sabe hasta el momento.
jue 26 febrero 2026 01:58 PM
cch-sur-unam-amenaza-ataque.jpg
Policías de la CDMX vigilan el CCH Sur tras una presunta amenaza de ataque con armas. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Momentos de tensión se vivieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur debido a que una publicación en Facebook, al parecer de un alumno del plantel mostraba armas y amagó con un ataque en la escuela de educación media superior perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que derivó en una intensa movilización policíaca.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acudieron al plantel, para que, en coordinación con el personal de vigilancia de la escuela, se activaran los protocolos correspondientes a este tipo de emergencias. Derivado de ello, un estudiante resultó con crisis nerviosa por lo que fue atendido por paramédicos de la institución educativa y fue trasladado a un hospital para que recibiera la atención médica adecuada.

“Derivado de una presunta amenaza difundida en redes sociales, se activaron de manera inmediata las acciones preventivas para salvaguardar la integridad de la comunidad y se hizo una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, informó el CCH Sur a través de su página en Facebook.

La amenaza vino desde una cuenta identificada como “Manilo Nilo” con un mensaje: “La retribución viene pronto” como pie de foto que publicó en un grupo en Facebook, donde se veía un arma de fuego, un cuchillo y otros materiales amenazantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó a través de su cuenta en 𝕏 que la Policía Cibernética ya realiza el análisis de la imagen y de la cuenta en la red social, además se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX así como con las autoridades del plantel para evaluar los riesgos reales, además de que se reforzó la seguridad al exterior del plantel.

El CCH Sur fue escenario de un ataque mortal de un estudiante Lex Ashton contra uno de sus compañeros la tarde del lunes 22 de septiembre de 2025; Jesús Israel, un estudiante de 16 años originario de Perote, Veracruz, se encontraba en el plantel educativo cuando ocurrió la agresión. Compartía golosinas con su novia, cuya identidad no se reveló.

De manera inesperada, fue confrontado por Lex Ashton, quien portaba un cuchillo largo. Frente a la joven, Ashton atacó a Jesús Israel y lo hirió en distintas partes del cuerpo. La herida mortal fue en el cuello.

En medio de la agresión, un trabajador de limpieza del plantel intentó intervenir para detener el ataque. El hombre también resultó herido con la misma arma blanca que segundos antes había alcanzado al estudiante.

cch-sur-amenaza-.jpg
Se reforzó la seguridad en Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, luego de una supuesta amenaza de ataque dentro del plantel. En imagen aspectos de la seguridad afuera del plantel.
 (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

En noviembre de 2025, el CCH Sur culminó con la instalación de 15 torniquetes y detectores de metal en accesos, así como la colocación de 70 cámaras de videovigilancia, 50 botones de emergencia y 120 metros de reja y barandal que fortalecen el perímetro escolar; todo ello, con el objetivo de reforzar la seguridad de la comunidad en el plantel.

También, se instalaron siete Quioscos Universitarios en la explanada principal del plantel que atenderán a la comunidad en un horario de 12:00 a 16:00 horas para brindar información sobre los servicios y actividades que la Universidad pone a su disposición para generar una cultura de socialización saludable, informó la UNAM en ese entonces.

EL CCH Sur se ubica en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.

