“Derivado de una presunta amenaza difundida en redes sociales, se activaron de manera inmediata las acciones preventivas para salvaguardar la integridad de la comunidad y se hizo una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, informó el CCH Sur a través de su página en Facebook.

La amenaza vino desde una cuenta identificada como “Manilo Nilo” con un mensaje: “La retribución viene pronto” como pie de foto que publicó en un grupo en Facebook, donde se veía un arma de fuego, un cuchillo y otros materiales amenazantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó a través de su cuenta en 𝕏 que la Policía Cibernética ya realiza el análisis de la imagen y de la cuenta en la red social, además se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX así como con las autoridades del plantel para evaluar los riesgos reales, además de que se reforzó la seguridad al exterior del plantel.

El CCH Sur fue escenario de un ataque mortal de un estudiante Lex Ashton contra uno de sus compañeros la tarde del lunes 22 de septiembre de 2025; Jesús Israel, un estudiante de 16 años originario de Perote, Veracruz, se encontraba en el plantel educativo cuando ocurrió la agresión. Compartía golosinas con su novia, cuya identidad no se reveló.

De manera inesperada, fue confrontado por Lex Ashton, quien portaba un cuchillo largo. Frente a la joven, Ashton atacó a Jesús Israel y lo hirió en distintas partes del cuerpo. La herida mortal fue en el cuello.

En medio de la agresión, un trabajador de limpieza del plantel intentó intervenir para detener el ataque. El hombre también resultó herido con la misma arma blanca que segundos antes había alcanzado al estudiante.