CDMX

Hoy No Circula 27 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Evita sanciones y retrasos: conoce los vehículos que no podrán circular este viernes en la capital y zona conurbada.
jue 26 febrero 2026 07:59 PM
El Hoy No Circula Cumplir ayuda a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. (Graciela López Herrera)

Si tienes pensado manejar este viernes 27 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene que te detengas un momento antes de salir y revises el calendario del Hoy No Circula.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa. Anticiparte no solo protege tu bolsillo, también evita retrasos, visitas al corralón y malos ratos en tu trayecto diario.

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , la restricción aplica para los vehículos que cumplan todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Puedes moverte con normalidad si tu coche se encuentra en alguno de estos casos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

En caso de que se activara la fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula empezarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.

¿Dónde aplica la restricción?

El programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse desde el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Consejos para evitar contratiempos

Antes de salir este viernes, considera estos puntos:

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

Planea tus trayectos con anticipación

Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas; también ayuda a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de usar tu auto puede ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza.

