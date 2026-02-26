Hoy No Circula 27 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , la restricción aplica para los vehículos que cumplan todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Puedes moverte con normalidad si tu coche se encuentra en alguno de estos casos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

En caso de que se activara la fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula empezarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.