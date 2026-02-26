Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 26 de febrero de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Revisa si tu vehículo puede circular este jueves 26 de febrero en la Zona Metropolitana del Valle de México y evita sanciones económicas.
jue 26 febrero 2026 07:28 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula evita congestión y mejora la calidad del aire, protegiendo la salud de los habitantes de la región. (LIVINUS/Getty Images)

Si planeas usar tu auto este jueves 26 de febrero en la Ciudad de México o en el Estado de México, conviene que primero te preguntes: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar las restricciones del programa Hoy No Circula puede costarte desde multas hasta contratiempos innecesarios, así que vale la pena revisar la información antes de salir de casa.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este jueves deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es buscar alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa contempla excepciones importantes. Este jueves podrán circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa cuidadosamente el engomado, el holograma y la terminación de tus placas para evitar confusiones y posibles multas.

Publicidad
Publicidad

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

De Dos Bocas a Minatitlán: las refinerías producen más gasolinas pero aun meten en aprietos al gobierno
Empresas

Refinerías avanzan y producen 34% más gasolinas en 2025, pero están lejos de la autosuficiencia

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Autos Chrysler
Empresas

¿Qué pasó con los autos Chrysler en México y por qué ya casi no se ven en las calles?

Recomendaciones antes de salir

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular; tu bolsillo y el aire te lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad