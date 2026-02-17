La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que las medidas aplicadas como la restricción de circulación vehicular terminarán a las 18:00 horas de hoy.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, el programa del Hoy No Circula se aplicará con normalidad para el miércoles 18 de febrero.

