CDMX

CAMe suspende contingencia ambiental en CDMX y Edomex, ¿cómo queda el Hoy No Circula para el 18 de febrero de 2026?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe suspendió la fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex, por lo que el Hoy No Circula volverá a la normalidad.
mar 17 febrero 2026 07:12 PM
Tras suspender la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal. (YURI CORTEZ/AFP)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que las medidas aplicadas como la restricción de circulación vehicular terminarán a las 18:00 horas de hoy.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, el programa del Hoy No Circula se aplicará con normalidad para el miércoles 18 de febrero.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión que ha estado afectando a la Zona Metropolitana del Valle de México desde hace algunos días.

Hoy presentó su centro sobre el estado de Jalisco; la periferia de este sistema ha provocado un incremento del viento sobre el Valle de México, tanto en superficie como en la altura, permitiendo el aumento de la ventilación y que la dispersión de los contaminantes sea mayor a los días previos, además de la entrada de humedad; esto se observó en el proceso de formación de la nubosidad en zonas montañosas.

Cómo queda el Hoy No Circula para el miércoles 18 de febrero

Debido a que la contingencia ambiental se suspendió, vuelve el calendario normal del programa. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), no podrán salir los autos con las siguientes características:

- Holograma 1 o 2,
- Placas con terminación 3 o 4,
- Engomado color rojo.

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en sus 16 alcaldías. En el Estado de México, opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec-
Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la medida aplica en las Zonas deToluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte mucho. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.

