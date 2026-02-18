Capitalinos participan en el primer simulacro de 2026 en CDMX

Mientras trabajadores de Sura y BID tenían guías encargados de la Protección Civil coordinando la salida segura y ordenada del personal, trabajadores de limpieza y de tiendas pequeñas salieron por su cuenta.

Algunas personas se tomaron el ejercicio con seriedad, siendo incluso encargados de botiquines médicos y de extintores, mientras tanto, otros aprovecharon la salida para comprar en los puestos cercanos una botana o bebida, bromear, inclusive algunos personas regresaron a sus puestos de trabajo antes de tiempo y otros decidieron no bajar de sus oficinas para el simulacro.

🚨 Centro comercial de Reforma 222 y oficinas de la zona personas participan en el Simulacro de #sismo este 18 de febrero, la alerta sonó a las 11:00 horas en el sistema de altavoces de la CDMX. #SimulacroMetropolitano



📹: @shelmanz pic.twitter.com/ELBabJSUD6 — Expansión (@ExpansionMx) February 18, 2026

"Una cosa es reaccionar por protocolo y otra cosa es ya reaccionar en el momento. He pasado varios sismos, sobre todo el del 85 y la verdad no es la misma reacción", dice Alicia Campos, trabajadora de limpieza de una tienda en Reforma 222, quien vivió tanto el sismo de 1985 como el de 2017 en la Ciudad de México.

Gerardo Martínez, encargado de un restaurante italiano en Paseo de la Reforma, fue el responsable de evacuar a todos sus compañeros en cocina y servicio en el simulacro.