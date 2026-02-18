Capitalinos participan en el primer simulacro de 2026 en CDMX

"El hecho de concentrar a todo mi equipo de cocina y de piso es muy importante porque así sabemos qué hacer y cómo hacerlo", comenta.
Para Gerardo, los simulacros son un ejercicio valioso, al tiempo que recuerda que también durante el trabajo les tocó enfrentar el sismo de 2017, en el que murieron al menos 187 personas y se colapsaron múltiples edificios en la Ciudad de México.
"Fue algo muy fuerte, muy impresionante, pero el hecho de saber cómo salir y dónde reunirte es de mucha ayuda", dice.
Suenan 98.5% de los altavoces en simulacro en CDMX
De acuerdo con las autoridades capitalinas, durante el simulacro funcionaron 98.5% de los altavoces: de los 13,998 altavoces conectados al C5 de la ciudad, sonaron 13,786 con la alerta emitida por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que este fue el primer simulacro de sismo realizado a nivel metropolitano en coordinación con el Estado de México.
"Es el primer simulacro metropolitano, el primer simulacro en el que nos coordinamos el Estado de México y la Ciudad de México, siendo prácticamente una sola zona, que tenemos una problemática común", dijo la mandataria.
En el ejercicio de prevención participaron 8.2 millones de personas en la metrópoli, así como 33,804 inmuebles registrados de los cuales 23,560 son privados y 10,244 son públicos.
El promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, por lo cual es necesario reducir este tiempo, señaló Brugada.
Trabajaron en el simulacro alrededor de 5,000 funcionarios públicos del Gobierno capitalino, además de 16,451 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).