CDMX

Capitalinos participan en el primer simulacro de 2026 en CDMX

Cientos de trabajadores de oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma, así como clientes y personal de tiendas desalojaron los edificios para colocarse en los camellones de la avenida principal.
mié 18 febrero 2026 12:13 PM
simulacro-cdmx.jpg
Algunas personas se tomaron el ejercicio con seriedad, siendo incluso encargados de botiquines médicos y de extintores. (Shelma Navarrete)

En punto de las 11:00 horas, la alerta sísmica comenzó a sonar en los altavoces de la Ciudad de México y la notificación también llegó a los celulares, en lo que fue el primer simulacro de sismo de este 2026.

Con calma, cientos de trabajadores de oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma, así como clientes y personal de las tiendas del centro comercial de Reforma 222 desalojaron los edificios para colocarse en los camellones de la avenida principal.

Mientras trabajadores de Sura y BID tenían guías encargados de la Protección Civil coordinando la salida segura y ordenada del personal, trabajadores de limpieza y de tiendas pequeñas salieron por su cuenta.

Algunas personas se tomaron el ejercicio con seriedad, siendo incluso encargados de botiquines médicos y de extintores, mientras tanto, otros aprovecharon la salida para comprar en los puestos cercanos una botana o bebida, bromear, inclusive algunos personas regresaron a sus puestos de trabajo antes de tiempo y otros decidieron no bajar de sus oficinas para el simulacro.

"Una cosa es reaccionar por protocolo y otra cosa es ya reaccionar en el momento. He pasado varios sismos, sobre todo el del 85 y la verdad no es la misma reacción", dice Alicia Campos, trabajadora de limpieza de una tienda en Reforma 222, quien vivió tanto el sismo de 1985 como el de 2017 en la Ciudad de México.

Gerardo Martínez, encargado de un restaurante italiano en Paseo de la Reforma, fue el responsable de evacuar a todos sus compañeros en cocina y servicio en el simulacro.

"El hecho de concentrar a todo mi equipo de cocina y de piso es muy importante porque así sabemos qué hacer y cómo hacerlo", comenta.

Para Gerardo, los simulacros son un ejercicio valioso, al tiempo que recuerda que también durante el trabajo les tocó enfrentar el sismo de 2017, en el que murieron al menos 187 personas y se colapsaron múltiples edificios en la Ciudad de México.

"Fue algo muy fuerte, muy impresionante, pero el hecho de saber cómo salir y dónde reunirte es de mucha ayuda", dice.

Tendencias

Suenan 98.5% de los altavoces en simulacro en CDMX

De acuerdo con las autoridades capitalinas, durante el simulacro funcionaron 98.5% de los altavoces: de los 13,998 altavoces conectados al C5 de la ciudad, sonaron 13,786 con la alerta emitida por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que este fue el primer simulacro de sismo realizado a nivel metropolitano en coordinación con el Estado de México.

"Es el primer simulacro metropolitano, el primer simulacro en el que nos coordinamos el Estado de México y la Ciudad de México, siendo prácticamente una sola zona, que tenemos una problemática común", dijo la mandataria.

En el ejercicio de prevención participaron 8.2 millones de personas en la metrópoli, así como 33,804 inmuebles registrados de los cuales 23,560 son privados y 10,244 son públicos.

El promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, por lo cual es necesario reducir este tiempo, señaló Brugada.

Trabajaron en el simulacro alrededor de 5,000 funcionarios públicos del Gobierno capitalino, además de 16,451 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

