CDMX

Simulacro 18 de febrero 2026: ¿Dónde sonará la alerta sísmica y si llegará a tu celular?

La población de la zona metropolitana se prepara para un simulacro único que pondrá a prueba la alerta sísmica y la coordinación metropolitana.
mar 17 febrero 2026 08:43 PM
Simulacro CDMX
El ejercicio incluirá la activación de la alerta sísmica como medida preventiva. (Expansión/Google AI Studio)

La Ciudad de México y el Estado de México participarán este miércoles 18 de febrero en el Primer Simulacro Metropolitano, que incluirá la activación de la alerta sísmica como medida preventiva.

A diferencia de los simulacros nacionales que se realizan cada 19 de septiembre, este ejercicio se enfocará únicamente en la región del Valle de México, no en todo el país.

A continuación, te explicamos todo lo que debes saber: cómo participar, dónde sonará la alerta sísmica y si el aviso se reproducirá en los teléfonos celulares, como ha ocurrido desde el año pasado.

¿A qué hora será el simulacro?

De acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el simulacro se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana.

“Será un ejercicio que permitirá convertir ese miedo en acción colectiva y preventiva, y transformar el pánico en protocolos de acción inmediata", ha señalado la mandataria capitalina.

¿Dónde sonará la alerta sísmica este miércoles?

La alerta sísmica se activará en toda la Ciudad de México, a través de más de 13 mil altavoces instalados en edificios públicos y privados, coordinados por el C5 capitalino.

En el Estado de México, la señal se difundirá en todo el territorio desde el C5 estatal y se reforzará con sobrevuelos de aeronaves del agrupamiento Relámpago.

Además, la alerta llegará a la población mediante medios electrónicos, como radio y televisión, para asegurar que el aviso alcance al mayor número de personas posible.

¿Se activará la alerta en los celulares?

, durante el Primer Simulacro Metropolitano la alerta sísmica llegará directamente a los teléfonos celulares.

La Agencia de Innovación Pública (ADIP) confirmó que los dispositivos recibirán la señal como medida complementaria, asegurando que la mayor cantidad de personas posible esté avisada y pueda reaccionar de manera ordenada ante un sismo hipotético.

¿Cómo participar en el Primer Simulacro Metropolitano?

La ciudadanía, escuelas, hospitales, centros de trabajo y comercios están invitados a sumarse al simulacro. Para participar, los responsables de inmuebles deben registrarse en la plataforma oficial: atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026 , disponible hasta la noche previa al ejercicio.

El registro permite a las autoridades coordinar la evacuación y la activación de protocolos de seguridad en cada edificio, asegurando que todos los participantes conozcan las rutas de salida, puntos de reunión y acciones a seguir durante la simulación.

Además, se recomienda involucrar a todos los integrantes de la familia o del equipo de trabajo para practicar la evacuación, reforzar la cultura de prevención y familiarizarse con las medidas de autoprotección ante sismos.

Participar en el simulacro también ayuda a identificar áreas de mejora en la preparación de cada inmueble y a fortalecer la coordinación entre vecinos, trabajadores y autoridades de protección civil.

