Simulacro 18 de febrero 2026: ¿Dónde sonará la alerta sísmica y si llegará a tu celular?

¿Se activará la alerta en los celulares?
Sí, durante el Primer Simulacro Metropolitano la alerta sísmica llegará directamente a los teléfonos celulares.
La Agencia de Innovación Pública (ADIP) confirmó que los dispositivos recibirán la señal como medida complementaria, asegurando que la mayor cantidad de personas posible esté avisada y pueda reaccionar de manera ordenada ante un sismo hipotético.
¿Cómo participar en el Primer Simulacro Metropolitano?
La ciudadanía, escuelas, hospitales, centros de trabajo y comercios están invitados a sumarse al simulacro. Para participar, los responsables de inmuebles deben registrarse en la plataforma oficial: atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026 , disponible hasta la noche previa al ejercicio.
El registro permite a las autoridades coordinar la evacuación y la activación de protocolos de seguridad en cada edificio, asegurando que todos los participantes conozcan las rutas de salida, puntos de reunión y acciones a seguir durante la simulación.
Además, se recomienda involucrar a todos los integrantes de la familia o del equipo de trabajo para practicar la evacuación, reforzar la cultura de prevención y familiarizarse con las medidas de autoprotección ante sismos.
Participar en el simulacro también ayuda a identificar áreas de mejora en la preparación de cada inmueble y a fortalecer la coordinación entre vecinos, trabajadores y autoridades de protección civil.