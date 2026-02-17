Simulacro 18 de febrero 2026: ¿Dónde sonará la alerta sísmica y si llegará a tu celular?

La Ciudad de México y el Estado de México participarán este miércoles 18 de febrero en el Primer Simulacro Metropolitano, que incluirá la activación de la alerta sísmica como medida preventiva.

A diferencia de los simulacros nacionales que se realizan cada 19 de septiembre, este ejercicio se enfocará únicamente en la región del Valle de México, no en todo el país.

A continuación, te explicamos todo lo que debes saber: cómo participar, dónde sonará la alerta sísmica y si el aviso se reproducirá en los teléfonos celulares, como ha ocurrido desde el año pasado.