Continúa la contingencia: Hoy No Circula Sabatino será doble este 14 de febrero en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este sábado 14 de febrero?
-Los vehículos con holograma de verificación 2.
-Los vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.
-Los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.
Otros vehículos con restricciones
Los vehículos sin holograma de verificación —como autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas alfabéticas— sujetan a la misma restricción que los vehículos con holograma 2.
Se limita la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea par.
Los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.
Para los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, la restricción se aplica de 10:00 a 22:00 horas si les corresponde según las disposiciones anteriores.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Se recomienda prestar atención adicional en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde el Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. En estas ciudades, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.