Ofrecen 25,000 pesos para iniciar tu negocio (sin reembolso): requisitos y fechas clave

Qué es IKAL (Energía vital) y para qué sirve el capital semilla

IKAL (Energía vital) es el nombre que recibe el esquema de capital semilla no reembolsable con el que se apoya a personas que buscan poner en marcha un negocio. El recurso no genera adeudo ni requiere pago posterior.

A través de este apoyo, las ideas de emprendimiento pueden avanzar hacia una operación real, ya sea como un producto o como un servicio.

Parte del esquema incluye seguimiento por parte de la institución para orientar la ejecución del proyecto. Ese acompañamiento forma parte del modelo bajo el cual se entrega el recurso.

Quiénes pueden solicitar el apoyo en CDMX

Pueden solicitar el capital semilla personas físicas con residencia comprobable en la Ciudad de México que no hayan recibido antes este tipo de apoyo por parte del organismo.

Dentro del alcance del programa se encuentran quienes buscan desarrollar iniciativas de emprendimiento o actividades productivas de autoempleo. El requisito central es contar con una idea de negocio que se pretenda llevar a la práctica.

Para personas migrantes de retorno, se contempla la constancia de inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México, expedida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social o por la Secretaría de Gobierno.

Dicho documento permite acreditar la situación de retorno para efectos del trámite. En esos casos, la constancia sustituye la identificación solicitada en otros perfiles.