Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Regalarás globos este 14 de febrero? No podrás ingresar al Metro CDMX con ellos

La medida busca proteger la infraestructura y garantizar la seguridad de usuarios y personal del Metro de la Ciudad de México.
mié 11 febrero 2026 05:55 PM
Globos Metro CDMX
El Metro CDMX prohíbe globos metálicos y con helio, incluso el 14 de febrero. (Especial)

Si planeas regalar globos el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, piénsalo dos veces: el Metro de la Ciudad de México ha anunciado que su ingreso estará prohibido.

Los oficiales del Sistema de Transporte Colectivo podrán pedir a las personas que retiren los globos o incluso negarles el acceso si intentan ingresar con ellos.

La medida se debe a que los globos representan un riesgo para las instalaciones de este medio de transporte público, por lo que estas restricciones aplican incluso en San Valentín.

Publicidad

¿Por qué no está permitido el acceso con globos?

En un video publicado en las redes sociales del Metro, su director, Adrían Ruvalcaba, explicó que los globos metálicos representan un peligro para las instalaciones, especialmente para las vías por donde circulan los trenes.

Si uno de estos globos cae sobre los rieles, puede dañar gravemente el sistema eléctrico que alimenta a los trenes y otras partes de la infraestructura.

En pocas palabras, un globo metálico, con o sin helio, podría provocar un corto circuito que afecte todo el sistema, genere retrasos y cause saturación en alguna de las 12 líneas del Metro.

Publicidad

Piden no ingresar al Metro con globos

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, junto con el equipo de seguridad, hizo un llamado a la población para no intentar entrar con globos, ya que no se permitirá su ingreso.

Se explicó que evitar objetos metálicos que puedan caer sobre las vías protege a todos y facilita el trabajo del personal.

Con estas medidas se busca prevenir retrasos y garantizar el funcionamiento seguro de un medio de transporte tan fundamental como el Metro de la Ciudad de México.

Línea 2 del Metro de la CDMX anuncia cierre de estaciones por remodelación, estos son los horarios y fechas
CDMX

Línea 2 del Metro de la CDMX anuncia cierre de estaciones por remodelación, estos son los horarios y fechas

Publicidad

Riesgos de los globos con helio dentro y fuera del Metro

Los globos con helio no solo representan peligros dentro del Metro, también pueden afectar la calle y otros espacios públicos. Al escapar o elevarse, pueden interferir con la infraestructura y generar problemas de seguridad. Entre los principales riesgos se encuentran:

Quedar atrapados en cables eléctricos o sistemas de señalización, causando cortocircuitos o interrupciones.

Bloquear ventilaciones, semáforos o señalizaciones, afectando la seguridad de peatones y vehículos.

Provocar daños en la infraestructura del Metro o calles, generando retrasos o accidentes.

Contribuir a la contaminación ambiental, ya que los globos de plástico o metal no se degradan fácilmente.

Aumentar el riesgo de incendios, tanto en instalaciones eléctricas como en zonas con vegetación seca o materiales inflamables.

Por estas razones, el Metro y las autoridades desaconsejan el uso de globos metálicos o con helio, incluso durante celebraciones como San Valentín.

Tags

Metro Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad