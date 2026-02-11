¿Regalarás globos este 14 de febrero? No podrás ingresar al Metro CDMX con ellos

Si planeas regalar globos el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, piénsalo dos veces: el Metro de la Ciudad de México ha anunciado que su ingreso estará prohibido.

Los oficiales del Sistema de Transporte Colectivo podrán pedir a las personas que retiren los globos o incluso negarles el acceso si intentan ingresar con ellos.

La medida se debe a que los globos representan un riesgo para las instalaciones de este medio de transporte público, por lo que estas restricciones aplican incluso en San Valentín.