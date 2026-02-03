Línea 2 del Metro de la CDMX anuncia cierre de estaciones por remodelación, estos son los horarios y fechas

Inversiones por 1,000 millones de pesos

El Gobierno capitalino informó que de los 1,500 millones de pesos (mdp) que el Gobierno federal asigno a la CDMX, de cara a la Copa Mundial 2026, 1,000 mdp se concentrarán directamente en la rehabilitación integral de L2, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos y que es considerada estratégica por su alta demanda y por su vulnerabilidad en temporada de lluvias.

“La mayor parte del recurso se enfocará a temas de mantenimiento”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada en conferencia este martes.

Uno de los rubros principales de trabajo de mantenimiento será la sustitución de cárcamos de bombeo con más de 40 años de antigüedad, ubicados principalmente en zonas como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita.