El Gobierno de la Ciudad de México anunció trabajos de remodelación en la Linea 2 del Metro, los cuales durarán todo el 2026 y obligarán a los capitalinos a organizarse de mejor manera para evitar contratiempos en sus traslados.
Línea 2 del Metro de la CDMX anuncia cierre de estaciones por remodelación, estos son los horarios y fechas
Inversiones por 1,000 millones de pesos
El Gobierno capitalino informó que de los 1,500 millones de pesos (mdp) que el Gobierno federal asigno a la CDMX, de cara a la Copa Mundial 2026, 1,000 mdp se concentrarán directamente en la rehabilitación integral de L2, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos y que es considerada estratégica por su alta demanda y por su vulnerabilidad en temporada de lluvias.
“La mayor parte del recurso se enfocará a temas de mantenimiento”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada en conferencia este martes.
Uno de los rubros principales de trabajo de mantenimiento será la sustitución de cárcamos de bombeo con más de 40 años de antigüedad, ubicados principalmente en zonas como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita.
En conferencia de prensa con la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y autoridades capitalinas; @JPDeBotton, @HectorUlisesGN, Arq. Raúl Basulto Luviano y @CraviotoCesar, se presentaron los temas económicos y financieros de la Ciudad, así como los proyectos estratégicos para el… pic.twitter.com/rC6ZUL02dN— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026
Red contra incendios
Los trabajos pretenden renovar toda la red contra incendios –38 kilómetros de tubería y 703 gabinetes de hidrantes–, además de bombas Jockey, válvulas, tomas siamesas y cuartos de máquinas.
En el sistema de vías se ejecutará rectificación de rieles, compactación de balasto y cambio de durmientes para eliminar vibraciones y saltos en la marcha de los trenes.
Esta intervención reducirá fallas, prolongará la vida útil de los trenes y permitirá mayor velocidad de operación.
¿Qué estaciones serán las afectadas?
Las obras abarcarán el tramo que va de la terminal Tasqueña a la estación Zócalo/Tenochtitlan, y posteriormente otras estaciones del corredor norte, con intervenciones programadas en:
-Taxqueña
-General Anaya
-Ermita
-Portales
-Nativitas
-Villa de Cortés
-Xola
-Viaducto
-Chabacano
-San Antonio Abad
-Pino Suárez
-Zócalo
-Allende
-Bellas Artes
-Hidalgo
-Revolución
¿Cuándo inician los trabajos?
Las labores de mantenimiento y remodelación iniciarán este 9 de febrero.
¿Cómo afectarán las operaciones?
El tramo cerrado abarcará a las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio.
De lunes a viernes, el cierre de servicio de estas estaciones será a las 22 horas y se brindará el apoyo de camiones RTP para los usuarios.
Los días sábado la apertura de servicio permanece sin cambios, pero el cierre será a las 20 horas.
Los domingos el cierre de servicio será todo el día.
Las operaciones se mantendrán de manera normal de Taxqueña a Xola, y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.
Las afectaciones empezarán este 9 de febrero y se estima que duren hasta el mes de mayo próximo.
La jefa de Gobierno dijo que posteriormente se anunciarán, en caso de requerirse, otras afectaciones en el servicio de la L2.