Hoy No Circula 10 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si planeas salir este martes 10 de febrero de 2026, es importante que revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula estará vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Por ello, conviene verificar con anticipación si tu vehículo está afectado por la restricción antes de salir de casa.