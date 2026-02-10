Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 10 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

El cumplimiento ayuda a proteger la salud de la población y a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
mar 10 febrero 2026 02:58 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. (Cuartoscuro)

Si planeas salir este martes 10 de febrero de 2026, es importante que revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula estará vigente en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Por ello, conviene verificar con anticipación si tu vehículo está afectado por la restricción antes de salir de casa.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , los vehículos que no podrán circular este martes son aquellos que cumplan con todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos criterios, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Hoy No Circula Martes
Hoy No Circula Martes Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Foto: Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa y pueden circular sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

¿Se activa el Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no hay Doble Hoy No Circula. La restricción vigente corresponde únicamente al calendario regular. El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando hay contingencia ambiental.

no-hagas-esto-con-tu-auto-electrico-asi-se-desgasta-la-bateria-mas-rapido
Empresas

No hagas esto con tu auto eléctrico: así se desgasta la batería más rápido

Publicidad

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos municipios, la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Empresas

México aumenta su dependencia de petroquímicos extranjeros

Publicidad

Multas por no respetar el programa

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas son:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.

El boom de autos eléctricos en México se topa con un nuevo enemigo: los aranceles a China
Empresas

Aranceles a autos chinos serían un freno para la electrificación

Recomendaciones antes de salir

Para planear mejor tus traslados y evitar sanciones:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo te ayuda a evitar multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven y transitan en la región.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad