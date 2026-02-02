Publicidad

CDMX

Hoy No Circula lunes 2 de febrero de 2026: estos autos no salen durante el puente

Se recomienda revisar los reportes de calidad del aire y verificar el holograma, engomado y terminación de placa antes de salir con tu automóvil.
lun 02 febrero 2026 03:53 AM
hoy-no-circula-lunes-2-de-febrero-2026
El Hoy No Circula limita la circulación de autos en CDMX y Edomex para reducir la contaminación. (Cuartoscuro)

Este lunes 2 de febrero de 2026 hay puente por feriado oficial en México, ya que la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, se recorre para dar continuidad al descanso. Aunque muchas personas no trabajarán, eso no cambia las reglas viales: en la Ciudad de México y el Estado de México el Hoy no Circula se mantiene vigente.

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa de restricción vehicular, la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para:

-Vehículos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6

-Hologramas 1 y 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

Autos que exentan el programa

Están exentos y pueden transitar con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio de 2025, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar el Hoy No Circula puede pegarte directamente en el bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la aplique.

Consejos para evitar contratiempos

Antes de salir, toma en cuenta lo siguiente:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

- Planea tus trayectos con anticipación

- Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo

Multas y Aumento Tarifa Parquímetro
Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

