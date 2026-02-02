Hoy No Circula lunes 2 de febrero de 2026: estos autos no salen durante el puente

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa de restricción vehicular, la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para:

-Vehículos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6

-Hologramas 1 y 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Autos que exentan el programa

Están exentos y pueden transitar con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0.