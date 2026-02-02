Este lunes 2 de febrero de 2026 hay puente por feriado oficial en México, ya que la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, se recorre para dar continuidad al descanso. Aunque muchas personas no trabajarán, eso no cambia las reglas viales: en la Ciudad de México y el Estado de México el Hoy no Circula se mantiene vigente.
Hoy No Circula lunes 2 de febrero de 2026: estos autos no salen durante el puente
¿Qué autos no pueden circular este lunes?
De acuerdo con el calendario oficial del programa de restricción vehicular, la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para:
-Vehículos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6
-Hologramas 1 y 2
Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
Autos que exentan el programa
Están exentos y pueden transitar con normalidad:
-Vehículos con holograma 0 o 00.
-Autos eléctricos o híbridos.
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio de 2025, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir?
Ignorar el Hoy No Circula puede pegarte directamente en el bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la aplique.
Consejos para evitar contratiempos
Antes de salir, toma en cuenta lo siguiente:
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire
- Planea tus trayectos con anticipación
- Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo
Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.