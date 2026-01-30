Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino 31 de enero ¿qué autos no salen en CDMX y Edomex por ser el quinto sábado?

Antes de salir, revisa tu placa y el calendario del Hoy No Circula para evitar sanciones. Manejar sin que te toque te puede costar 2,346.20 pesos.
vie 30 enero 2026 06:08 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación de vehículos los sábados para reducir la contaminación en CDMX y Edomex. (abalcazar/Getty Images)

Los sábados dan un respiro a la jornada laboral y escolar, especialmente cuando caen en puente, como es el caso del 31 de enero de 2026. Este sábado no solo es especial por eso, sino que coincide en ser el quinto del mes, por lo que la aplicación del programa del Hoy No Circula será diferente a las semanas pasadas.

Si tienes planes para aprovechar el fin de semana, ya sea para salir de paseo o visitar a la familia o amistades, revisa primero si tu placa no tiene restricciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

Leer: Suben las multas del Hoy No Circula en CDMX y Edomex para 2026

El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire que respiras todos los días.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado.

¿Qué autos que no circulan este sábado 31 de enero?

En esta ocasión, por ser el quinto sábado de enero, la restricción se limita a la siguiente:

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, sin importar la terminación de placas.

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA.

El valor vigente de la UMA en 113.14 pesos, por lo que la multa puede ir de 2,262.8 a 3,394.20 pesos. Será el último día con este costo, ya que a partir del 1 de febrero entra la nueva UMA de 2026, equivalante a 117.31.

Entonces, las multas serán de 2,346.20 a 3,519.30 pesos.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.

  • Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.
  • Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.

Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.

