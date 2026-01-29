Hoy no circula en CDMX y Edomex: sube el precio de las multas por no cumplir el calendario 2026

¿De cuánto serán las multas por violar el Hoy No Circula?

El pasado 8 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026.

Dado que las multas del programa Hoy No Circula están calculadas con base en UMAs, el ajuste anual impactará directamente en el monto de las sanciones económicas para quienes circulen en un día restringido.

Actualmente, la infracción por incumplir el Hoy No Circula equivale a entre 20 y 30 UMAs, dependiendo de la gravedad de la falta y del criterio de la autoridad que emita la sanción.

En 2025, el valor de la UMA era de 113.14 pesos, mientras que para 2026 aumentó a 117.31 pesos.

Con esta actualización, las multas por violar el Hoy No Circula quedarán de la siguiente manera:

-Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A partir de febrero, no respetar el programa ambiental representará un gasto mayor, por lo que revisar el calendario antes de salir con el auto será más importante que nunca.