Hoy No Circula 29 de enero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es no utilizarlo y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir el auto.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa también contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa con cuidado el engomado, el holograma y la terminación de tus placas para evitar confusiones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa Hoy No Circula.