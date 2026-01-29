Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 29 de enero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

El programa vehicular regula la circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México para reducir los niveles de contaminación.
jue 29 enero 2026 02:58 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula define las restricciones según el engomado, la terminación de placas y el holograma. (Cuartoscuro)

Si tienes pensado usar tu auto este jueves 29 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, hay una pregunta que conviene responder antes de salir de casa: ¿tu vehículo puede circular hoy? Pasar por alto el programa Hoy No Circula puede derivar en una multa elevada, así que vale la pena revisar con calma las restricciones y evitar contratiempos.

La medida estará vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche y forma parte de las acciones para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es no utilizarlo y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir el auto.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa también contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa con cuidado el engomado, el holograma y la terminación de tus placas para evitar confusiones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa Hoy No Circula.

Multas No Circula
CDMX

Suben las multas del Hoy No Circula en CDMX y Edomex desde esta fecha: ¿de cuánto serán?

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede impactar directamente en tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire más reciente.

-Planea tus trayectos con anticipación.

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire. Antes de encender el motor, revisa las restricciones: una verificación rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y ayudar al bienestar de millones de personas que viven en el Valle de México.

