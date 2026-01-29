Publicidad

Autos híbridos bajo lupa en CDMX: quiénes pierden el holograma exento y quiénes lo conservan por tiempo limitado

No todos los autos híbridos reciben el mismo trato en la ciudad: las nuevas reglas marcan diferencias claras entre MHEV, HEV y eléctricos, con efectos en circulación y verificación.
jue 29 enero 2026 02:45 PM
autos-hibridos-pierden-holograma-exento
La diferencia ahora está marcada por la tecnología que incorporan y por el tiempo durante el cual pueden conservar los beneficios. (jetcityimage/Getty Images)

La política ambiental de la Ciudad de México dejó de tratar a todos los vehículos híbridos bajo un mismo esquema. A partir de los criterios vigentes para el primer semestre de 2026, la exención de verificación y circulación dejó de ser automática y permanente para este tipo de autos. La diferencia ahora está marcada por la tecnología que incorporan y por el tiempo durante el cual pueden conservar los beneficios.

El cambio redefine el papel de los híbridos dentro de la estrategia ambiental de la ciudad. Algunos pierden de inmediato los privilegios que antes tenían, mientras otros los mantienen solo por un periodo definido antes de incorporarse nuevamente al esquema de verificación.

Qué pasa con los Mild-Hybrid: el Exento ya no aplica

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026 establece que los autos Mild-Hybrid, también identificados como híbridos de categoría III, ya no pueden obtener el holograma “Exento” en la Ciudad de México. Aunque combinan energía eléctrica y gasolina, el motor de combustión interna es el único que participa en la propulsión.

Bajo estos criterios, el incentivo del Exento queda reservado para los vehículos eléctricos y para los híbridos de las categorías I y II. En el caso de los Mild-Hybrid, la autoridad señala que pueden aspirar al holograma “0” si cumplen con los estándares de emisiones y aprueban la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo. También pueden obtener el holograma “00” cuando forman parte del listado publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y cumplen con los requisitos de rendimiento y emisiones.

En materia de circulación, estos vehículos quedan sujetos al programa Hoy No Circula según el holograma que porten. Con holograma “0” o “00” permanecen exentos de las restricciones diarias, sabatinas y por contingencia ambiental, salvo disposiciones específicas de la CAMe. A diferencia de otros híbridos, no cuentan con exención en materia de verificación.

La verificación para los Mild-Hybrid es obligatoria y debe realizarse de forma semestral conforme al calendario oficial, definido por el último dígito de la placa y el color del engomado. En unidades nuevas, el holograma “00” permite exentar la verificación hasta por tres semestres posteriores a su obtención.

Híbridos HEV: conservan beneficios, pero con fecha de caducidad

autos-hibridos-pierden-holograma-exento-1.jpg
Igor Alecsander (Getty Images)

El tratamiento para los híbridos categoría II, conocidos como HEV, cambia de manera gradual. Estos vehículos, que pueden desplazarse sin combustión en periodos de baja demanda de potencia, conservan el holograma “Exento” en la Ciudad de México.

Ese beneficio implica quedar fuera de la verificación vehicular, del programa Hoy No Circula y de las restricciones por contingencias ambientales. Sin embargo, la exención deja de ser indefinida. La normativa establece que el holograma Exento para los HEV tiene una vigencia inicial de seis años.

La regulación permite una sola renovación por un periodo adicional de seis años, siempre que el modelo continúe dentro de la lista de vehículos candidatos publicada por la SEDEMA . El periodo de vigencia comienza a contarse a partir de la fecha de emisión de la factura, carta factura o contrato de arrendamiento.

Cuando concluye la vigencia del holograma Exento, incluida su renovación, el propietario dispone de un plazo de 180 días naturales para realizar la primera verificación vehicular. A partir del semestre en que vence ese beneficio, el vehículo debe incorporarse al esquema de verificación semestral. En caso de no cumplir con ese proceso dentro del plazo establecido, se debe cubrir una multa por verificación extemporánea.

Por qué la CDMX le hace esto a los híbridos

autos-hibridos-pierden-holograma-exento-2.jpg
Getty Images (iStockphoto)

La autoridad ambiental de la ciudad fundamenta el endurecimiento de los criterios en la necesidad de garantizar un medio ambiente sano y reducir la contaminación atmosférica. El programa señala que la tecnología y los sistemas de los vehículos se degradan con el tiempo y el uso.

Conforme aumenta la antigüedad y el kilometraje, los componentes mecánicos y los sistemas de control de emisiones pierden eficiencia y elevan la generación de contaminantes. También se considera que vehículos con más de 15 años de antigüedad o con alto uso rebasan sus estándares de durabilidad, estimados hasta por tres ciclos de 240,000 kilómetros.

El traslado de un vehículo a un holograma inferior, o su incorporación a la verificación obligatoria, se justifica cuando deja de cumplir con los estándares de emisiones establecidos, como los previstos en la norma NOM-042-SEMARNAT-2003.

Qué ocurre con autos que ya tenían holograma Exento

El programa incluye reglas de transición para no afectar derechos previamente otorgados. Los vehículos que obtuvieron la constancia tipo “Exento” bajo esquemas anteriores conservan la vigencia original concedida.

Cuando el holograma previo no incluye una fecha de vencimiento explícita, la vigencia se cuenta a partir de la fecha de adquisición del vehículo. Al concluir ese periodo, el propietario debe someterse a los criterios actuales para solicitar una renovación o incorporarse al esquema de verificación semestral.

Los ajustes no operan de forma retroactiva, pero sí obligan a cumplir con las reglas vigentes una vez que termina el beneficio previamente otorgado. Tras el vencimiento, el plazo para regularizarse mediante verificación es de 180 días naturales.

Autos eléctricos: el único beneficio permanente

Frente al ajuste aplicado a los híbridos, los vehículos eléctricos mantienen un tratamiento distinto en la Ciudad de México. La constancia tipo “Exento” para autos eléctricos y de celdas de combustible conserva una vigencia permanente.

Estas unidades permanecen exentas de la verificación vehicular, no enfrentan limitaciones del programa Hoy No Circula ni restricciones por contingencias ambientales. Además, el trámite para obtener el holograma Exento es gratuito para vehículos matriculados en la ciudad.

El impacto económico de perder la exención

La pérdida del holograma Exento implica un costo directo para los híbridos que deben reincorporarse a la verificación. El programa establece que el servicio de verificación tiene un costo de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, más IVA, y debe cubrirse de forma semestral.

Cuando el propietario no realiza la verificación dentro de los plazos establecidos, la multa por verificación extemporánea equivale a 20 veces la UMA. La normativa consultada no detalla el impacto en tenencia o refrendo, ya que esos conceptos se rigen por el Código Fiscal de la Ciudad de México y no por el programa de verificación.

Con estos ajustes, la CDMX establece límites claros a los beneficios que durante años se asociaron a los autos híbridos y redefine su lugar dentro de la política ambiental de la ciudad.

