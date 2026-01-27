Publicidad

CDMX

La CDMX tendrá nueva Universidad de las Artes para estudiar cine, teatro, música y danza

La nueva universidad será gratuita y ofrecerá 4,000 plazas en siete disciplinas. Formará a jóvenes en actuación, producción musical, diseño gráfico y fotografía.
mar 27 enero 2026 05:23 PM
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de la Universidad de la Salud CDMX, la cual será gratuita y sin examen de selección, tendrá espacio para 4,000 estudiantes. (Imágenes: Gobierno CDMX)

La institución ofrecerá 19 carreras en siete disciplinas: danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, así como memoria y conservación.

Este nuevo centro educativo se ubicará en la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, en el terreno donde operaba la extinta Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. En sus sótanos, entre 1957 y 1989, se hubo graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

“Lo que queremos es una ciudad libertaria, cultural y de derechos. Levantar la Universidad de las Artes en este lugar es resignificar Tlaxcoaque”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al anunciar el proyecto.

La mandataria afirmó que será una universidad pública y gratuita, con capacidad para alrededor de 4,000 estudiantes. Espera que se convertirá en una opción ante la alta demanda de otras instituciones públicas dedicadas a la formación profesional en el área de las artes, como la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

“La educación artística no debe depender de la situación económica, debe depender de la aspiración, de la necesidad, del querer y no tener dinero para poder financiarse una carrera”, indicó Brugada.

Las 19 licenciaturas que se podrán estudiar en esta institución, que será parte de la Secretaría de Cultura capitalina.

Danza

- Intérprete o bailarín
- Coreografía

Teatro

- Actuación
- Dirección
- Dramaturgia y guion

Música

- Interpretación y docencia
- Producción musical

Artes visuales

- Medios pictóricos
- Gráfica
- Curaduría

Artes audiovisuales

- Dirección
- Sonido y post producción
- Fotografía

Producción

- Artes escénicas
- Festivales y eventos masivos
- Técnica
- Cinematografía

Memoria y conservación

- Memoria histórica
- Conservación

En la Universidad de las Artes no habrá proceso de admisión y el registro de aspirantes se llevará a cabo a través de convocatorias púbicas.

El edificio de la futura universidad tendrá también una terraza con vista a 20 de Noviembre, hacia la Catedral Metropolitana, y conectará con el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, por lo que el público también podrá visitar el edificio.

Para su construcción, se destinarán 390 millones de pesos. Las obras comenzarán en marzo de 2026 y se prevé que el edificio esté listo en diciembre del mismo año.

Ciudad de México Universidades

