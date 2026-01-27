La CDMX tendrá nueva Universidad de las Artes para estudiar cine, teatro, música y danza

“Lo que queremos es una ciudad libertaria, cultural y de derechos. Levantar la Universidad de las Artes en este lugar es resignificar Tlaxcoaque”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al anunciar el proyecto.

La mandataria afirmó que será una universidad pública y gratuita, con capacidad para alrededor de 4,000 estudiantes. Espera que se convertirá en una opción ante la alta demanda de otras instituciones públicas dedicadas a la formación profesional en el área de las artes, como la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

“La educación artística no debe depender de la situación económica, debe depender de la aspiración, de la necesidad, del querer y no tener dinero para poder financiarse una carrera”, indicó Brugada.

Las 19 licenciaturas que se podrán estudiar en esta institución, que será parte de la Secretaría de Cultura capitalina.

Danza

- Intérprete o bailarín

- Coreografía

Teatro

- Actuación

- Dirección

- Dramaturgia y guion

Música

- Interpretación y docencia

- Producción musical

Artes visuales

- Medios pictóricos

- Gráfica

- Curaduría

Artes audiovisuales

- Dirección

- Sonido y post producción

- Fotografía

Producción

- Artes escénicas

- Festivales y eventos masivos

- Técnica

- Cinematografía

Memoria y conservación

- Memoria histórica

- Conservación