CDMX

Fiscalía CDMX aprehende a dos ligados a desaparición de abogados de Lenin Canchola

Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ son acusados de participar en la desaparición de los abogados que representaban al líder del grupo criminal Los Malcriados 3AD que opera en la alcaldía Álvaro Obregón.
mar 27 enero 2026 09:55 PM
desaparicion abogados lenin canchola.jpg
Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ fueron detenidos por la Fiscalía CDMX por su presunta participación en la desaparición de tres abogados que representaban a Lenin Canchola, líder de Los Malcriados 3AD. (Fotos: Fiscalía CDMX)

Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ fueron aprehendidos por su presunta participación en la desaparición de tres abogados, quienes eran parte de la defensa legal de Lenin Canchola, señalado como el líder de la organización criminal Los Malcriados 3AD, dedicada a delitos como la venta de drogas, la extorsión, el cobro de piso y el homicidio.

Los tres abogados desaparecieron el 28 de mayo de 2025, tras salir de una audiencia en el Reclusorio Varonil Oriente, en la cual un juez desestimó el cargo de asociación delictuosa contra Canchola, pero lo encontró culpable de secuestro agravado, delito por el cual fue sentenciado a 50 años de prisión.

Las víctimas son identificadas Ana Isabel Ruíz, de 42 año; Raziel Rafael Ruíz, de 30 años y Óscar Reyes, de 51 años.

“Al concluir la audiencia, una de las víctimas informó a un familiar que serían trasladados a otro lugar por personas vinculadas con su cliente y le solicitó que, en caso de no tener comunicación en un lapso breve, se diera aviso a las autoridades”, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

A partir del análisis de cámaras de vigilancia y datos de geolocalización, la Fiscalía capitalina encontró que Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ se desplazaron el día de la desaparición en la misma ruta y tiempo que las víctimas en la autopista México-Toluca. Con estas evidencias, un Ministerio Público obtuvo ordenes de aprehensión en contra de los sujetos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Arturo ‘N’ en Gustavo A. Madero, mientras Mario ‘N’ fue aprehendido al salir de una audiencia en el Reclusorio Norte.

“La Fiscalía CDMX informa que las investigaciones continúan para dar con el paradero de las víctimas, esclarecer plenamente los hechos y detener a todas las personas que resulten responsables, mediante el uso de herramientas de inteligencia, análisis técnico y trabajo de campo, con pleno respeto al debido proceso”, indicó la dependencia.

Ciudad de México Crimen organizado

