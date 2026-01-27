Fiscalía CDMX aprehende a dos ligados a desaparición de abogados de Lenin Canchola

Las víctimas son identificadas Ana Isabel Ruíz, de 42 año; Raziel Rafael Ruíz, de 30 años y Óscar Reyes, de 51 años.

“Al concluir la audiencia, una de las víctimas informó a un familiar que serían trasladados a otro lugar por personas vinculadas con su cliente y le solicitó que, en caso de no tener comunicación en un lapso breve, se diera aviso a las autoridades”, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

A partir del análisis de cámaras de vigilancia y datos de geolocalización, la Fiscalía capitalina encontró que Mario ‘N’ y Arturo ‘N’ se desplazaron el día de la desaparición en la misma ruta y tiempo que las víctimas en la autopista México-Toluca. Con estas evidencias, un Ministerio Público obtuvo ordenes de aprehensión en contra de los sujetos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Arturo ‘N’ en Gustavo A. Madero, mientras Mario ‘N’ fue aprehendido al salir de una audiencia en el Reclusorio Norte.

“La Fiscalía CDMX informa que las investigaciones continúan para dar con el paradero de las víctimas, esclarecer plenamente los hechos y detener a todas las personas que resulten responsables, mediante el uso de herramientas de inteligencia, análisis técnico y trabajo de campo, con pleno respeto al debido proceso”, indicó la dependencia.