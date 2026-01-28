Suben las multas del Hoy No Circula en CDMX y Edomex desde esta fecha: ¿de cuánto serán?

Las multas por violar el programa Hoy No Circula aumentarán en la Ciudad de México y el Estado de México a partir de febrero, como parte del ajuste anual de impuestos y sanciones que se aplica en el Valle de México.
El incremento no responde a una modificación del programa ni a una nueva estrategia ambiental, sino a la actualización regular de las sanciones económicas. Aun así, no respetar el Hoy No Circula seguirá representando un golpe al bolsillo para quienes circulen en un día restringido.
¿De cuánto serán las multas por violar el Hoy No Circula?
Dado que las multas del programa Hoy No Circula están calculadas con base en UMAs, el ajuste anual impactará directamente en el monto de las sanciones económicas para quienes circulen en un día restringido.
Actualmente, la infracción por incumplir el Hoy No Circula equivale a entre 20 y 30 UMAs, dependiendo de la gravedad de la falta y del criterio de la autoridad que emita la sanción.
En 2025, el valor de la UMA era de 113.14 pesos, mientras que para 2026 aumentó a 117.31 pesos.
Con esta actualización, las multas por violar el Hoy No Circula quedarán de la siguiente manera:
-Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
-Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
A partir de febrero, no respetar el programa ambiental representará un gasto mayor, por lo que revisar el calendario antes de salir con el auto será más importante que nunca.
¿Cómo funciona el Hoy No Circula?
El Hoy No Circula es un programa ambiental que regula la circulación de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México con base en el holograma de verificación, el color del engomado y el último dígito de la placa. La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas.
Así opera de lunes a viernes:
Lunes
No circulan los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6 y hologramas 1 y 2.
Martes
Deben suspender su circulación los autos con engomado rosa, placas terminadas en 7 u 8 y hologramas 1 y 2.
Miércoles
No circulan los vehículos con engomado rojo, placas terminadas en 3 o 4 y hologramas 1 y 2.
Jueves
La restricción aplica para autos con engomado verde, placas terminadas en 1 o 2 y hologramas 1 y 2.
Viernes
No pueden circular los vehículos con engomado azul, placas terminadas en 9 o 0 y hologramas 1 y 2.