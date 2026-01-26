Sonará la alerta sísmica en CDMX por el primer simulacro 2026: fecha, horario y cómo participar

La alerta sísmica sonará en la Ciudad de México como parte del primer Simulacro Sísmico de 2026. Las autoridades convocan a la población a participar en este ejercicio, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la prevención, salvar vidas y mejorar los protocolos de actuación ante un sismo real.
El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada Molina, quien informó que el simulacro se llevará a cabo en el mes de febrero. A continuación, te contamos los detalles clave para que estés preparado y sepas cómo participar.