Sismo en Oaxaca hoy: temblor con epicentro en Puerto Escondido asusta a CDMX

En la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, la situación fue similar. Los altos parlantes sonaron y tras ello, vecinos y comensales de algunos restaurantes abandonaron los inmuebles donde se encontraban.

Vecinos y comensales de restaurantes en la colonia Roma tras sismo de este domingo. (Mariel Ibarra)

En lugares como la estación del Metro Santa Anita de la CDMX, sonaron las alertas sísmicas al interior del inmueble, al mismo tiempo que en los dispositivos celulares se reproducía la Alerta Presidencial. Las personas se colocaron en las zonas seguras del inmueble a lo largo del movimiento telúrico.

Minutos después del sismo, los usuarios regresaron a los vagones del metro. Después, policías de le la estación recorrieron los vagones preguntando si todos se encotraban en buen estado. Al cerciorarse de ello, le metro continuó su marcha.

De acuerdo con la cuenta de X del Gobierno de la Ciudad de México, luego de implementarse el protocolo por la activación de la alerta sísmica y no reportar ninguna novedad al interior de las instalaciones, el servicio continuó con normalidad.