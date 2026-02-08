Publicidad

México

Sismo en Oaxaca hoy: temblor con epicentro en Puerto Escondido asusta a CDMX

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue en Puerto Escondido.
dom 08 febrero 2026 03:52 PM
sismo-hoy-oaxaca.png
(x/ @SismologicoMX )

La tarde de este domingo se registró un sismo de 5.7 grados con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, lo que llevó a la activación de las alertas tanto en dispositivos móviles como en varios puntos de la Ciudad de México.

El movimiento telúrico se registró a las 15:42 horas, de acuerdo con la información oficial del Sismológico Nacional.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que no se reportaron daños en la entidad.

El sismo, de percepción baja para algunos capitalinos, sucedió días antes del primer Simulacro de éste año, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México para el próximo 18 de febrero a las 11 horas.

Algunos vecinos de colonias como la Alamos, en la alcaldía Benito Juárez, salieron de sus hogares al escuchar la alerta sísmica. Unos minutos más tarde, regresaron a sus actividades habituales.

sismo-hoy-8-febrero-2026
Vecinos de la colonia Alamos en Ciudad de México salen de sus casas por el sismo registrado este 8 de febrero. (Eréndira Reyes)

En la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, la situación fue similar. Los altos parlantes sonaron y tras ello, vecinos y comensales de algunos restaurantes abandonaron los inmuebles donde se encontraban.

sismo-hoy-8-febrero-2026-vecinos
Vecinos y comensales de restaurantes en la colonia Roma tras sismo de este domingo. (Mariel Ibarra)

En lugares como la estación del Metro Santa Anita de la CDMX, sonaron las alertas sísmicas al interior del inmueble, al mismo tiempo que en los dispositivos celulares se reproducía la Alerta Presidencial. Las personas se colocaron en las zonas seguras del inmueble a lo largo del movimiento telúrico.

Minutos después del sismo, los usuarios regresaron a los vagones del metro. Después, policías de le la estación recorrieron los vagones preguntando si todos se encotraban en buen estado. Al cerciorarse de ello, le metro continuó su marcha.

De acuerdo con la cuenta de X del Gobierno de la Ciudad de México, luego de implementarse el protocolo por la activación de la alerta sísmica y no reportar ninguna novedad al interior de las instalaciones, el servicio continuó con normalidad.

