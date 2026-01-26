Si planeas usar tu auto este lunes 26 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene que te detengas un momento antes de salir. El programa Hoy No Circula estará vigente y no respetarlo puede costarte hasta 3,394 pesos en multa, además de retrasos y molestias.
Hoy No Circula: qué autos no pueden salir el lunes 26 de enero 2026 en CDMX y Edomex
¿Qué autos no pueden circular este lunes?
De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplica para:
-Vehículos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6
-Hologramas 1 y 2
Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
¿Qué autos sí pueden circular?
Están exentos y pueden transitar con normalidad:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
No. Este lunes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio de 2025, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir?
Ignorar el Hoy No Circula puede pegarte directamente en el bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la aplique.
-Consejos para evitar contratiempos
-Antes de salir, toma en cuenta lo siguiente:
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire
Planea tus trayectos con anticipación
Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo
Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.