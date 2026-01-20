Gobierno de CDMX lanza descuentos en predial, agua, tenencia y multas de tránsito

- Descuentos en pago del predial de 2026: 8% si se paga en enero y 5% si se paga en febrero.

- Cuota fija de 68 pesos bimestrales para personas jubiladas, pensionadas, madres solteras con dependientes menores de edad, personas con discapacidad, entre otros.

- También ofrece 50% descuento sobre el servicio de agua para estos grupos vulnerables.

Este año, más vehículos podrán estar exentos del pago de la tenencia vehicular. Los autos y camionetas con un valor de hasta 638,000 pesos (incluyendo IVA en la factura) podrán obtener un descuento del 100% en la tenencia, pagando solo el refrendo de 760 pesos, siempre que lo hagan antes del 31 de marzo.

Para acceder a este beneficio, es necesario no tener adeudos previos de tenencia y contar con la tarjeta de circulación vigente.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que esperan duplicar el número de placas vehiculares registradas este año en la Ciudad de México, al pasar de uno a dos millones.

"Esto nos va a permitir aumentar el padrón de coches registrados en la ciudad, esperamos tener a más de dos millones de beneficiarios", dijo en conferencia de prensa.

En 2025, un automóvil con un valor de 300,000 pesos debía pagar una tenencia de 7,759 pesos en la Ciudad de México, mientras que un vehículo de 600,000 pesos tenía que abonar un impuesto de 15,517 pesos. Sin embargo, en 2026, ambos casos solo tendrán que cubrir el refrendo, que es una cantidad mucho más baja.

La mandataria hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a las agencias de ventas de vehículos para que realicen el trámite de emplacamiento dentro de la Ciudad de México.

"Hago un llamado a los capitalinos para que registren aquí sus placas y sobre todo que aprovechen este beneficio de subsidio en la tenencia vehicular. A veces cuando se compra un auto en la Ciudad de México los propios que distribuyen promueven que se emplaque en otro estado", señaló Brugada.