Feria del Tamal en Los Pinos 2026: qué habrá y cuándo para festejar el día de la Candelaria

La tradición marca que aquellas personas a quienes les salió el Niño Dios en la Rosca de reyes que se parte el 6 de enero, deberán “pagar” con tamales, lo que representa una oportunidad para la convivencia con los seres queridos.

Feria del tamal en Los Pinos

La sede que se ubica en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec albergará esta fiesta de sabores en donde el tamal será el protagonista los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026.

La cita será en las Cocinas de Humo de Cencalli y la Plaza Jacarandas en donde expositores de diversas entidades ofrecerán a los visitantes más de 80 variedades de tamales, entre los tradicionales de mole, verde, dulce y rojo, hasta el icónico zacahuil de la Huasteca, así como veganos, de insectos comestibles y gourmet.

Los expositores de este alimento que es parte de la identidad mexicana provienen de las siguientes entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

El horario será de las 10:00 a las 17:00 horas en Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.