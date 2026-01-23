Feria del Tamal en Los Pinos 2026: qué habrá y cuándo para festejar el día de la Candelaria

El 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria y en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) se realizan diversas actividades, entre ellas la tradicional Feria del Tamal, con sedes como Los Pinos y las explanadas de varias alcaldías. Aquí te enlistamos los días y horarios para que puedas planear la salida con familiares o amigos.
De chile, dulce y manteca, Feria del Tamal 2026 en Los Pinos
La tradición marca que aquellas personas a quienes les salió el Niño Dios en la Rosca de reyes que se parte el 6 de enero, deberán “pagar” con tamales, lo que representa una oportunidad para la convivencia con los seres queridos.
Feria del tamal en Los Pinos
La sede que se ubica en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec albergará esta fiesta de sabores en donde el tamal será el protagonista los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026.
La cita será en las Cocinas de Humo de Cencalli y la Plaza Jacarandas en donde expositores de diversas entidades ofrecerán a los visitantes más de 80 variedades de tamales, entre los tradicionales de mole, verde, dulce y rojo, hasta el icónico zacahuil de la Huasteca, así como veganos, de insectos comestibles y gourmet.
Los expositores de este alimento que es parte de la identidad mexicana provienen de las siguientes entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
El horario será de las 10:00 a las 17:00 horas en Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
El Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán también tendrá su actividad dedicada a los tamales; ésta se llevará a cabo del jueves 29 de enero al 2 de febrero de 2026, en un horario de las 11:00 a 19:00 horas
En esta sede serán 50 expositores provenientes de: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.
Y países invitados de: Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, y Venezuela.
La dirección es: avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
El objetivo de las ferias del tamal en la CDMX es además de degustar los tamales, el conocer a cocineras y cocineros que preservan y transmiten la tradición como parte fundamental de la identidad de México y otras partes del mundo.
¿Qué son los tamales?
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recuerda que el tamal se remonta a la época prehispánica y se comía en fiestas grandes, en épocas de cosechas, para agradecer la fertilidad de la tierra y como ofrenda a los muertos. Se elaboraban con verduras como calabaza, chile y maíz, productos tradicionales de nuestro país, y después de la Conquista española se añadieron ingredientes como la manteca y la carne de cerdo, en sustitución de verduras como calabaza, quelites y elotes.
Está hecho a base de maíz y actualmente se ubican unas 500 recetas a base de tamales en todo el país, que derivan en unas 3 mil o 4 mil preparaciones, según costumbres familiares, invenciones y adaptaciones.