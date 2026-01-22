Hoy No Circula 22 de enero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu auto este jueves 22 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, hay una pregunta clave que debes responder antes de salir: ¿tu vehículo puede circular hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede salir caro, así que conviene revisar con calma las restricciones antes de encender el motor.

La medida estará vigente en toda la capital y en varios municipios mexiquenses, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. El horario de aplicación es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.