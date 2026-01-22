Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 22 de enero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

El programa vehicular establece sanciones económicas para quienes incumplen la medida, además del posible envío del vehículo al corralón.
jue 22 enero 2026 02:58 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula regula la circulación vehicular para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si planeas usar tu auto este jueves 22 de enero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, hay una pregunta clave que debes responder antes de salir: ¿tu vehículo puede circular hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede salir caro, así que conviene revisar con calma las restricciones antes de encender el motor.

La medida estará vigente en toda la capital y en varios municipios mexiquenses, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. El horario de aplicación es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deberán quedarse en casa:

-Vehículos con engomado verde

-Autos con placas terminadas en 1 o 2

-Vehículos con holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con alguno de estos criterios, lo más recomendable es no utilizarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o viajes compartidos.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El Hoy No Circula también contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

-Planea tus trayectos con anticipación.

-Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire. Antes de usar tu auto, revisa las restricciones: una verificación rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y ayudar al bienestar de millones de personas en el Valle de México.

