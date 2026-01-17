Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Pese a prohibición, ofrecen vapeadores en la Alameda Central de CDMX

Desde los 100 pesos se puede comprar un vapeador en el Centro Histórico de la CDMX, pese a la prohibición que sanciona con hasta 8 años de prisión su venta.
sáb 17 enero 2026 05:09 PM
venden-vapeadores-cdmx-prohibicion.jpg
Un puesto en la esquina de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, a unos pasos de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes en la CDMX, ofrece vapeadores a la venta desde los 100 pesos. (Foto: Especial)

En la Alameda Central, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, se venden vapeadores en vía pública, pese a estar prohibidos a nivel federal y que su comercialización puede llevar a una pena de hasta ocho años de prisión.

Publicidad

Tres puestos instalados en el Corredor Angela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, ofrecen vapeadores por 100 pesos cada uno, los cuales se exhiben sobre lonas en el piso. Un puesto más se encuentra en la acera de Avenida Juárez.j

venden-vapeadores-cdmx.jpg
Sobre el Corredor Angela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, también se ofrecen vapeadores a la venta. (Foto: Especial )

En estos puestos los vapeadores van de las 5,000 a 7,500 "puffs" o bocanadas, con sabores que van de menta y hierbabuena a fresa, sandía, cereza negra y helado de caramelo, entre otros.

vapeadores-cdmx.jpg
Pese a la prohibición a nivel federal, vapeadores se venden en puestos en vía pública en el Centro de la CDMX. (Foto: Especial )

El quinto puesto instalado con una mesa se ubica en la esquina de Avenida Juárez y Eje Central, frente al cruce con Madero, por donde pasan alrededor de 150 personas por minuto. En este punto además de vapeadores con hasta 20,000 puffs o bocanadas, se ofrecen otros con psntallas con juegos en colores neón, que llegan a costar hasta 400 pesos.

En diciembre se prohibió a nivel nacional la venta, distribución y producción de vapeadores, con la reforma al la Ley General de Salud aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

A quien cometa estos actos, se le podrían imponer de uno a ocho años de cárcel, así como una multa de 100 a 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para este 2026 equivale a entre 11,731 y 234,620 pesos, al considerar a estos dispositivos como una "amenaza a la salud pública".

En su momento diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) criticaron que esto significaría la criminalización de los consumidores, sin embargo Morena defendió que no se sanciona a los usuarios de vapeadores, solo a quienes los fabrican, distribuyen y comercializan.

Los vapeadores también están prohibidos desde la Constitución federal con la reforma publicada en enero de 2025.

De acuerdo con el informe "Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado", el mercado ilícito del tabaco (entre cigarros, vapeadores y otros productos) asciende a entre 15,000 y 20,000 millones de pesos en México.

Te puede interesar:

Generaciones Z y Alfa dejan el alcohol y el cigarro, pero no los riesgos: prefieren vapeadores y opioides
México

Generaciones Z y Alfa se alejan del alcohol y cigarro, pero incrementan consumo de vapeadores y opioides

La prohibición de los vapeadores ha llevado a que este mercado sea tomado por el crimen organizado, indica la investigación.

"Con su comercialización, grupos criminales obtienen una 'caja chica' que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer delitos en México —secuestro, extorsión, sicariato— y en el extranjero, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países", señala el informe realizado por el periodista Óscar Balderas y la organización Defensorxs.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Industria del tabaco

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad