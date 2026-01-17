Gobierno de CDMX decomisa más de 50,000 vapeadores en el Centro Histórico

En tanto que el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que el decomiso fue resultado de un operativo encabezado por la Subsecretaría de Reordenamiento, que incluyó el aseguramiento de una bodega ubicada en la calle Peña y Peña.

Detalló que la mercancía, con un valor estimado cercano a los 10 millones de pesos, fue entregada a la Agencia de Protección Sanitaria federal para su destrucción. Asimismo, señaló que durante la acción fue detenido un hombre de 26 años en posesión de armas y marihuana, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que la reciente modificación a la Ley General de Salud establece un marco legal claro para prohibir la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, al tratarse de dispositivos que liberan sustancias tóxicas y adictivas.

Enfatizó que estos productos representan un riesgo particular para niñas, niños y adolescentes, al afectar su desarrollo neurológico y facilitar el inicio temprano de otras adicciones.