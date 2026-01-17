Gobierno de CDMX decomisa más de 50,000 vapeadores en el Centro Histórico

El aseguramiento de más de 50,000 vapeadores y cigarros electrónicos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México marcó el arranque visible del Plan de Reordenamiento del Espacio Público del Gobierno capitalino, cuyo objetivo central es liberar el Primer Cuadro del comercio informal y de mercancía ilegal.
Así lo anunció la la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien este sábado informó que tras un operativo realizado el pasado 9 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México decomisó 50,376 vapeadores y cigarros electrónicos provenientes de un puesto semifijo y una bodega ubicados en el Primer Cuadro de la capital.