CDMX

Gobierno de CDMX decomisa más de 50,000 vapeadores en el Centro Histórico

El decomiso marca el inicio del Plan de Reordenamiento del Espacio Público del Gobierno capitalino, que busca retirar comercio informal y erradicar la venta de mercancía ilegal.
sáb 17 enero 2026 06:51 PM
Tras operativo realizado el 9 de enero, decomisa gobierno capitalino 50,376 vapeadores y cigarros electrónicos de un puesto semifijo y una bodega, ubicada en el Primer Cuadro de esta capital (Foto: Gobierno CDMX)

El aseguramiento de más de 50,000 vapeadores y cigarros electrónicos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México marcó el arranque visible del Plan de Reordenamiento del Espacio Público del Gobierno capitalino, cuyo objetivo central es liberar el Primer Cuadro del comercio informal y de mercancía ilegal.

Así lo anunció la la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien este sábado informó que tras un operativo realizado el pasado 9 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México decomisó 50,376 vapeadores y cigarros electrónicos provenientes de un puesto semifijo y una bodega ubicados en el Primer Cuadro de la capital.

Estas acciones dijo, se suman al retiro previo de 24,572 productos ilegales comercializados en la vía pública.

La Jefa de Gobierno afirmó que el objetivo central es mantener el Centro Histórico libre de mercancía ilegal y proteger la salud de la población. Subrayó que los vapeadores representan un riesgo significativo, ya que un solo dispositivo puede contener niveles de nicotina equivalentes a varias cajetillas de cigarros tradicionales, con consecuencias graves para la salud pública.

Durante la presentación de las mercancías aseguradas, realizada a un costado de la Plaza de la Constitución, la mandataria destacó que los decomisos forman parte de una estrategia integral para la recuperación del Centro Histórico y el ordenamiento del comercio en vía pública, mediante operativos coordinados entre distintas dependencias del gobierno capitalino.

En tanto que el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que el decomiso fue resultado de un operativo encabezado por la Subsecretaría de Reordenamiento, que incluyó el aseguramiento de una bodega ubicada en la calle Peña y Peña.

Detalló que la mercancía, con un valor estimado cercano a los 10 millones de pesos, fue entregada a la Agencia de Protección Sanitaria federal para su destrucción. Asimismo, señaló que durante la acción fue detenido un hombre de 26 años en posesión de armas y marihuana, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que la reciente modificación a la Ley General de Salud establece un marco legal claro para prohibir la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, al tratarse de dispositivos que liberan sustancias tóxicas y adictivas.

Enfatizó que estos productos representan un riesgo particular para niñas, niños y adolescentes, al afectar su desarrollo neurológico y facilitar el inicio temprano de otras adicciones.

Mientras que la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, precisó que la reforma legal no criminaliza el consumo individual, sino que prohíbe el lucro y la comercialización de estos dispositivos por los daños comprobados que generan a la salud.

Reiteró el compromiso de la fiscalía para colaborar con autoridades federales y locales en acciones que fortalezcan la legalidad, la seguridad y la salud pública.

El comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, señaló que el gobierno capitalino mantiene una postura firme frente a este problema, enviando un mensaje claro de rechazo al consumo, distribución y comercialización de sustancias que ponen en riesgo el bienestar de la población.

Esta semana, Expansión verificó aún en la Alameda Central, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, se venden vapeadores en vía pública, pese a estar prohibidos a nivel federal.

En un recorrido, se constató que al menos tres puestos instalados en el Corredor Angela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, ofrecían aún vapeadores por 100 pesos cada uno, los cuales se exhibían sobre lonas en el piso.

