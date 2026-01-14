Hoy No Circula: qué autos no pueden salir el miércoles 14 de enero 2026 en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el calendario oficial , este miércoles deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto cumple alguna de estas condiciones, lo recomendable es evitar encenderlo para no exponerte a sanciones económicas.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de manera habitual.

¿Dónde aplica la medida?

En la Ciudad de México, todas las 16 alcaldías están sujetas al programa.

En el Estado de México, los municipios son:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la infracción.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa los reportes de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo agradecerán.