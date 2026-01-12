Publicidad

CDMX

Gobierno de CDMX no ha buscado coordinación con Miguel Hidalgo rumbo al Mundial, dice Tabe

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que si bien no hay coordinación con el Gobierno de la CDMX para el Mundial de Fútbol, ya solicitaron más policías ante la llegada de turistas.
lun 12 enero 2026 04:50 PM
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, señaló que durante el Mundial de Fútbol habrá una mayor demanda de seguridad y servicios urbanos en la alcaldía por la llegada de turistas, por lo cual se requieren de más recursos. (Foto: Alcaldía Miguel Hidalgo)

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, afirma que el Gobierno de la Ciudad de México no ha buscado coordinación con la alcaldía a menos de cinco meses del Mundial de Fútbol.

"No nos han convocado a una sola reunión, siendo que Miguel Hidalgo va a ser uno de los principales destinos turísticos.

"No nos han convocado ni quisiera para la foto, aunque no nos interesa la foto, lo que nos interesa es asumir la responsabilidad, poder responderle a nuestras vecinas y vecinos", dijo el alcalde durante una conferencia de prensa este lunes.

No obstante, Tabe afirmó que ya solicitó más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues se incrementará la demanda durante los partidos del Mundial, de los cuales cinco se realizarán en la capital.

"Nosotros hemos mandado una propuesta al gobierno (central) para aumentar el número de elementos de seguridad, pedimos recursos para contratar servicios urbanos. Estamos listos para el Mundial, pero sí reconocemos que necesitamos más recursos", señaló el alcalde.

El panista considera que la relación con el actual gobierno de la ciudad –encabezado por Clara Brugada, de Morena– es mucho mejor que durante la pasada administración: con Claudia Sheinbaum (2018-2023) y después con Martí Batres (2023-2024).

Sin embargo, sostiene que, pese al aumento del 7.5% en el presupuesto que se autorizó para todas las alcaldías este 2026, aún no se recupera la capacidad presupuestal que tenía la demarcación en 2019, antes de la pandemia de covid-19, cuando se aplicó una reducción general.

Actualmente la alcaldía Miguel Hidalgo destina más del 25% de su presupuesto programable a seguridad, en especial con la contratación de policías y renta de patrullas. Tabe considera que debería ser igualado por el gobierno capitalino: es decir, por cada peso que destine la administración de una alcaldía, el gobierno central debería destinar otro peso para la esa demarcación.

"No es una competencia de la alcaldía, pero le entramos porque sí es una exigencia de nuestras vecinas y vecinos", dijo.

Tabe afirmó que se consiguió reducir 12% los delitos en 2025 y 40% si se compara con 2021.

Detalló que actualmente se cuenta con 50 carpas con presencia policíal colocadas en diferentes puntos de la alcaldía y se recuperaron 19 módulos de seguridad, como parte de la estrategia para inhibir la delincuencia, detalló el alcalde de Miguel Hidalgo.

