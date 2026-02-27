Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Autos 1996 ya pueden evitar el Hoy No Circula con placas de vehículo antiguo en la CDMX

Modelos emblemáticos entran al estatus de vehículo antiguo. Así puedes hacer el trámite, qué documentos necesitas y qué beneficios obtienes.
vie 27 febrero 2026 04:11 PM
En memoria
En 2026, los autos modelo 1996 cumplen 30 años y ya pueden obtener placas de vehículo antiguo en la CDMX. (Cortesía Nissan)

Si tienes un automóvil modelo 1996, este 2026 marca un antes y un después para tu coche. Al cumplir oficialmente 30 años de antigüedad, tu vehículo ya puede tramitar las placas de auto antiguo en la Ciudad de México, lo que le permite acceder a un estatus especial y a una serie de beneficios que alivian de forma importante las restricciones de movilidad.

Más allá del orgullo de manejar un auto considerado patrimonio automotriz, este trámite ofrece ventajas prácticas: desde olvidarte de la verificación vehicular hasta decirle adiós al programa Hoy No Circula.

Aquí te explicamos por qué los modelos 1996 califican, qué autos entran este año, cómo es el proceso para obtener las placas, cuánto cuesta y qué beneficios obtienes.

Publicidad

¿Por qué los autos 1996 ya pueden obtener placas de vehículo antiguo?

La normativa vigente en la Ciudad de México establece que un automóvil puede ser clasificado como vehículo antiguo cuando cumple 30 años desde su año de fabricación.

En este 2026, todos los autos fabricados en 1996 y años anteriores alcanzan ese umbral, por lo que ya pueden iniciar el proceso ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) para obtener las placas especiales que los reconocen como unidades históricas.

Este esquema busca proteger el patrimonio automotriz, fomentar su conservación y permitir que estos vehículos circulen de forma regulada, sin someterlos a las mismas exigencias que los autos modernos.

Chevy introdujo la conexión USB y de iPod a sus modelos desde 2007.
La normativa busca proteger el patrimonio automotriz y fomentar la conservación de vehículos históricos en buen estado. (Cortesía de la marca)

Publicidad

¿Qué autos califican este 2026?

Este año se suma una generación completa de vehículos muy populares en México, tanto por su presencia en las calles como por su valor sentimental. Algunos de los modelos de 1996 que ya pueden tramitar placas de auto antiguo son:

Modelos populares

Nissan Tsuru, Chevy Pop, Volkswagen Jetta (tercera generación)

Sedanes y SUV

Dodge Neon, Dodge Stratus (primera generación), Ford Explorer (segunda generación)

Gama alta y deportivos

Volvo 850, 960 y S40; BMW Z3; Porsche 911 (generación 993); Ferrari F355; Jaguar XJ

Publicidad

Adiós verificación y Hoy No Circula

Uno de los principales atractivos de obtener placas de vehículo antiguo es la eliminación de las principales restricciones vehiculares en la CDMX.

Los autos con estas placas quedan exentos de la verificación vehicular y libres del programa Hoy No Circula, por lo que pueden circular todos los días, incluidos los sábados, aunque sí entran en la restricción durante las contingencias ambientales.

Además, este estatus incrementa el valor comercial del vehículo en el mercado de colección y permite acceder a seguros especializados, diseñados para proteger la unidad de acuerdo con su valor histórico y no solo por su depreciación.

Uber hace realidad los taxis voladores: empezará viajes con Joby Aviation en 2026
Tecnología

Uber se prepara para despegar con taxis voladores

El proceso para obtener las placas: paso a paso

El trámite se realiza en dos etapas clave: primero una revisión técnica especializada y después el trámite administrativo ante Semovi.

Paso 1: dictamen técnico del IPN

El vehículo debe obtener un Dictamen de Originalidad emitido por el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional.

Requisitos del auto:

-Conservar al menos 80% de sus piezas originales

-No presentar modificaciones en motor o transmisión

-Estar en óptimas condiciones mecánicas y estéticas

-Costo: $750 pesos (no reembolsable)

-Pago: exclusivamente en sucursal Banorte, convenio 5943

-Horario: lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas

-Cupo: máximo 20 vehículos por día

Documentación:

-Factura

-Tarjeta de circulación

-Identificación oficial

-Carta bajo protesta de decir verdad

-Escrito libre de solicitud

-En caso de autos importados, pedimento de importación y título

Paso 2: trámite ante Semovi

Con el dictamen aprobado en la Secretaría de Movilidad de CDMX , el trámite continúa por correo electrónico:

-Enviar la documentación en PDF a: autoantiguo@cdmx.gob.mx

-Semovi valida la información y envía una línea de captura por aproximadamente $972 pesos. Tras el pago, se agenda la cita para recoger las placas.

Un choque leve en un auto eléctrico puede costar hasta 65,000 pesos en reparaciones y este es el motivo
Empresas

¿Un rayón de 65,000 pesos? La factura oculta de maltratar un auto eléctrico en México

¿Cuánto cuesta todo el proceso?

-Dictamen IPN: $750 pesos

-Trámite Semovi: $972 pesos

-Costo total aproximado: $1,722 pesos

¿Vale la pena?

Además del reconocimiento histórico, el beneficio práctico es claro: libre circulación todos los días, cero verificación y mayor valor del vehículo.

En una ciudad con constantes restricciones y contingencias ambientales, convertir un auto 1996 en vehículo antiguo representa una verdadera jubilación automotriz, que permite circular sin preocupaciones y conservar un pedazo de la historia del automóvil.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad