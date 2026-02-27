Autos 1996 ya pueden evitar el Hoy No Circula con placas de vehículo antiguo en la CDMX

Si tienes un automóvil modelo 1996, este 2026 marca un antes y un después para tu coche. Al cumplir oficialmente 30 años de antigüedad, tu vehículo ya puede tramitar las placas de auto antiguo en la Ciudad de México, lo que le permite acceder a un estatus especial y a una serie de beneficios que alivian de forma importante las restricciones de movilidad.

Más allá del orgullo de manejar un auto considerado patrimonio automotriz, este trámite ofrece ventajas prácticas: desde olvidarte de la verificación vehicular hasta decirle adiós al programa Hoy No Circula.

Aquí te explicamos por qué los modelos 1996 califican, qué autos entran este año, cómo es el proceso para obtener las placas, cuánto cuesta y qué beneficios obtienes.