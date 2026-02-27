Colapsa templete para foto de graduación en la Ibero con 150 estudiantes; video muestra el momento

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo decenas de alumnos ya se encontraban sobre la tarima instalada para la fotografía, cuando de manera repentina la estructura cedió, provocando la caída de la mayoría al suelo.

Algunos estudiantes cayeron desde varios metros de altura, dependiendo del punto en el que se encontraban. De inmediato se escucharon gritos y llamados de auxilio, lo que generó momentos de pánico entre los presentes dentro de esta universidad privada.