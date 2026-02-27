Este viernes 27 de febrero se registró un accidente en la Universidad Iberoamericana (Ibero) de la Ciudad de México, luego de que colapsara la estructura utilizada por un grupo de estudiantes para tomarse la foto generacional.
Colapsa templete para foto de graduación en la Ibero con 150 estudiantes; video muestra el momento
Videos que circulan en redes sociales muestran cómo decenas de alumnos ya se encontraban sobre la tarima instalada para la fotografía, cuando de manera repentina la estructura cedió, provocando la caída de la mayoría al suelo.
Algunos estudiantes cayeron desde varios metros de altura, dependiendo del punto en el que se encontraban. De inmediato se escucharon gritos y llamados de auxilio, lo que generó momentos de pánico entre los presentes dentro de esta universidad privada.
#Ahora |— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 27, 2026
Se derrumba templete, mientras se tomaban la foto en la @IBERO_mx, personal de @SUUMA_CDMX, Cruz Roja, Protección Civil y Erum atienden a los lesionados. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/dFTskVKUzQ
Ibero explica lo ocurrido
A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana informó que el colapso ocurrió alrededor de las 10:45 horas, durante la toma de la fotografía conmemorativa de la generación 2022–2026 de la Licenciatura en Psicología, en la que se encontraban aproximadamente 150 estudiantes y personas acompañantes.
La institución detalló que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y atención a emergencias. En total, 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos: 28 recibieron atención en el campus y cinco fueron trasladadas a hospitales para una revisión complementaria como medida preventiva. Hasta el momento, ninguna presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.
Estructura era de proveedor externo
La Ibero explicó que la estructura colapsada formaba parte de un servicio proporcionado por un proveedor externo. No obstante, subrayó que asume plenamente su responsabilidad institucional, garantizando la cobertura integral de la atención médica y el acompañamiento psicológico para quienes lo requieran.
Asimismo, anunció el inicio de una revisión exhaustiva para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades, en colaboración con las autoridades correspondientes.
La universidad aseguró que mantendrá comunicación permanente con la comunidad y dará seguimiento puntual hasta la total recuperación de las personas afectadas.
Universidad Iberoamericana informa. pic.twitter.com/bX4f6noMTG— IBERO CDMX (@IBERO_mx) February 27, 2026
Reacciones por accidente en la Ibero
Por medio de redes sociales, personajes como la exprimera dama Margarita Zavala lamentaron lo ocurrido y enviaron su apoyo tanto a la universidad como a las personas afectadas por este incidente.
“Mi solidaridad con los estudiantes, las familias y la Ibero deseando que nada más sea un susto”, escribió en su cuenta de X la también diputada.
Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no se han pronunciado al respecto sobre lo ocurrido en la Universidad Iberoamericana.