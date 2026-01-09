Así queda el Doble Hoy No Circula para el viernes 9 de enero

Hoy, viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

-Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

-Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

-Vehículos de uso particular con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Este viernes, 9 de enero, se activa el #DobleHoyNoCircula por contingencia ambiental, no circulan vehículos con:



▶️ Holograma 2

▶️ Holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6, y 8

▶️ Holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

▶️ Foráneos #CiudadSegura pic.twitter.com/Kpr4sWQKSS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 9, 2026

Autos exentos del Hoy No Circula

-Eléctricos e híbridos, así como los que tengan matrícula ecológica u holograma exento.

-Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, sin importar dónde estén emplacados, excepto si tienen engomado azul y terminación 9 o 0.

-Autos particulares que se usen para atender una emergencia médica.

-Taxis, de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción por el programa.

-Vehículos de emergencia y servicios públicos: salud, seguridad, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

-Transporte escolar y de personal con verificación vigente y autorización correspondiente.

-Vehículos de servicios funerarios con holograma vigente.

-Autos para personas con discapacidad que cuenten con permiso, holograma o placas oficiales.

-Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización (excepto los que transportan combustibles).

-Transporte público y turístico (microbuses, autobuses y vagonetas) con verificación vigente.

-Unidades que trasladan mercancías perecederas con refrigeración y revolvedoras de concreto.

-Motocicletas, exentas durante la Fase I de contingencia.

¿Por qué se activó la contingencia en el Valle de México?

La contingencia ambiental se activó luego de que los niveles de ozono superaron los límites establecidos para proteger la salud. A las 16:00 horas, las autoridades registraron una concentración máxima de 160 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Este nivel rebasó el umbral que obliga a activar la Fase 1 de contingencia ambiental, de acuerdo con los programas vigentes para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las condiciones meteorológicas influyeron directamente en este episodio. Un sistema de alta presión se mantuvo sobre el centro del país, lo que provocó poco viento y escasa ventilación, impidiendo que los contaminantes se dispersaran. Además, se registró una temperatura máxima de 25 grados Celsius, un valor alto para esta época del año, que favorece la formación y acumulación de ozono.

Ante este escenario, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir riesgos a la salud y aplicar medidas para bajar la emisión de contaminantes en la región.

Recomendaciones para la población

Mantente informada(o) sobre la calidad del aire y sigue las indicaciones de salud para evitar exponerte a los picos de contaminación entre 13:00 y 19:00 horas.

Evita que niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares permanezcan al aire libre en ese horario.

No realices actividades cívicas, culturales, recreativas ni ejercicio al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas.

Suspende o pospone eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados en ese periodo.

Evita fumar, sobre todo en espacios cerrados.

Acciones para reducir emisiones

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea para disminuir traslados.

Evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes.

Cargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas y no continúes llenando el tanque tras liberarse el seguro de la pistola.

Revisar y reparar fugas de gas en casa.

Reducir el consumo de combustibles: acorta el tiempo de ducha y cocina utilizando recipientes con tapa.