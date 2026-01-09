Publicidad

CDMX

Se registra explosión en edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán, por presunta acumulación de gas

Los servicios de emergencia ya están en el lugar. Se tiene un reporte preliminar de cinco personas lesionadas, de las cuales dos ya fueron trasladadas a un hospital.
vie 09 enero 2026 10:09 AM
El Cuerpo de Bomberos de la CDMX inició una movilización para verificar la situación tras la explosión. (Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

La mañana de este viernes se registró una explosión en un edificio ubicado en el cruce de las calles Cipreses y Naranjos, colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, por lo que servicios de emergencia de la CDMX ya se encuentran en el lugar para controlar el siniestro y a los habitantes del lugar.

La explosión fue presuntamente por acumulación de gas, y originó el desalojo de al menos otros dos inmuebles cercanos debido a la intensidad de la onda expansiva.

En el lugar ya hay elementos de Protección Civil para realizar la revisión correspondiente en el inmueble. Hasta el momento no hay un número oficial de personas lesionadas; sin embargo, se tiene un reporte preliminar de cinco personas lesionadas, de las cuales dos ya fueron trasladadas a un hospital.

Hasta la alcaldía Coyoacán también se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y policías de la CDMX; así como ambulancias.

La alcaldía Coyoacán solicitó a través de su cuenta en 𝕏 a los vecinos de la zona no acercarse al lugar debido a que la explosión fue importante.

¿Dónde fue la explosión?

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa Venegas, supervisa los trabajos de los equipos de emergencias en la calle Naranjos, de la mencionada colonia, donde se registró la explosión.

explosion-colonia-paseos-taxquena
Ubicación de la explosión en la colonia Paseos Taxqueña, alcaldía Coyoacán. (Foto: Google Maps)

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo quedó el inmueble, vidrios rotos, fachada de varios departamentos con daños, mientras que los escombros llegaron hasta la calle.

explosion-edificio-coyoacan.jpeg
Edificio departamental en donde ocurrió la explosión. (Foto: @Alcaldia_Coy )

