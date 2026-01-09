Se registra explosión en edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán, por presunta acumulación de gas

La explosión fue presuntamente por acumulación de gas, y originó el desalojo de al menos otros dos inmuebles cercanos debido a la intensidad de la onda expansiva.

En el lugar ya hay elementos de Protección Civil para realizar la revisión correspondiente en el inmueble. Hasta el momento no hay un número oficial de personas lesionadas; sin embargo, se tiene un reporte preliminar de cinco personas lesionadas, de las cuales dos ya fueron trasladadas a un hospital.

Hasta la alcaldía Coyoacán también se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y policías de la CDMX; así como ambulancias.

La alcaldía Coyoacán solicitó a través de su cuenta en 𝕏 a los vecinos de la zona no acercarse al lugar debido a que la explosión fue importante.

Recibimos reporte de Flamazo en la colonia Paseos de Taxqueña, en ⁦@Alcaldia_Coy. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

¿Dónde fue la explosión?

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa Venegas, supervisa los trabajos de los equipos de emergencias en la calle Naranjos, de la mencionada colonia, donde se registró la explosión.

Ubicación de la explosión en la colonia Paseos Taxqueña, alcaldía Coyoacán. (Foto: Google Maps)

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo quedó el inmueble, vidrios rotos, fachada de varios departamentos con daños, mientras que los escombros llegaron hasta la calle.