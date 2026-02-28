Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

La CDMX decreta ley seca en el Centro Histórico por concierto de Shakira

Las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico deberán acatar la medida este 1 de marzo.
sáb 28 febrero 2026 06:33 PM
Shakira
Shakira ofrecerá un concierto en el zócalo de la CDMX este 1 de marzo. (Shakira/Instagram)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un acuerdo para establecer ley seca en las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico ante la celebración del concierto de la cantante colombiana Shakira este 1 de marzo.

La medida aplicará de las 14:00 a las 23:00 horas del 1 de marzo del año en curso, detalla la Gaceta Oficial.

Publicidad

Las autoridades capitalinas dijeron que este anuncio refuerza las medidas preventivas para garantizar la seguridad y el orden durante el evento.

"Toda persona que contravenga el presente Acuerdo, será remitida sin dilación al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa y demás disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México", detalla la Gaceta.

Publicidad

"La suspensión es para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones de las 14:00 horas a las 23:00 horas del día 1 de marzo, en tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México que expendan bebidas alcohólicas para llevar de cualquier graduación", informa el Gobierno de la CDMX.

¿Cuál es el Perímetro A del Centro Histórico?

Tiene una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados y entre los inmuebles que abarca son el Templo Mayor de México Tenochtitlan, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en la CDMX?

El concierto se realizará el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.

Las avenidas principales de acceso a la plancha del Zócalo estarán cerradas al tránsito vehicular, y en las avenidas 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo se instalarán pantallas para que la ciudadanía disfrute del show de la artista colombiana.

El Gobierno capitalino implementará un operativo que contempla la extensión de horario en tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Las líneas 1, 2 y 9 del Metro contarán con horario extendido hasta la una de la mañana para que todas y todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus destinos.

Publicidad

Tags

Shakira Gobierno de la CDMX Seguridad CDMX

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad