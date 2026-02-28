La CDMX decreta ley seca en el Centro Histórico por concierto de Shakira

"La suspensión es para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones de las 14:00 horas a las 23:00 horas del día 1 de marzo, en tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México que expendan bebidas alcohólicas para llevar de cualquier graduación", informa el Gobierno de la CDMX.

En el marco del concierto de @shakira en el #ZócaloCapitalino, el @GobCDMX informa que se emitió el acuerdo por el que se establece ley seca, publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



La medida aplicará de las 14:00 a las 23:00 horas del 1 de marzo del año en… pic.twitter.com/RehjDlK6ym — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) February 28, 2026

¿Cuál es el Perímetro A del Centro Histórico?

Tiene una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados y entre los inmuebles que abarca son el Templo Mayor de México Tenochtitlan, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en la CDMX?

El concierto se realizará el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.

Las avenidas principales de acceso a la plancha del Zócalo estarán cerradas al tránsito vehicular, y en las avenidas 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo se instalarán pantallas para que la ciudadanía disfrute del show de la artista colombiana.

El Gobierno capitalino implementará un operativo que contempla la extensión de horario en tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Las líneas 1, 2 y 9 del Metro contarán con horario extendido hasta la una de la mañana para que todas y todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus destinos.