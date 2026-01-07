Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Brugada va por regular albergues de animales; rescatan a gatos y perros de refugio en CDMX

Las autoridades aseguraron a los animales luego de que la Fiscalía de la CDMX y la Procuraduría Ambiental confirmaron que se encontraban en condiciones de hacinamiento y maltrato.
mié 07 enero 2026 11:21 AM
perros-cdmx.jpg
Clara Brugada anunció que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México para que se regulen los albergues y los refugios animales. (Fotos: Refugio Franciscano. )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el aseguramiento de los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano A.C., ubicado en el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca, en Cuajimalpa.

La mandataria indicó que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México para que se regulen los albergues y los refugios animales, luego de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) confirmaron las malas condiciones en las que se encontraban los animales en el Refugio Franciscano.

Publicidad

“La Fiscalía y la PAOT han corroborado las malas condiciones de salud y el hacinamiento y el maltrato animal que han padecido los animales en ese refugio. (…) Derivado de una orden judicial, el día de hoy el gobierno de la ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice en todo momento su cuidado, protección, alimento y bienestar.

“Vamos a presentar lo antes posible una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la Ciudad de México”, anunció en conferencia de prensa.

Brugada aclaró que el gobierno capitalino no intervendrá en la disputa entre el Refugio Franciscano A.C. y la Fundación Antonio Haghenbeck por el predio de Cuajimalpa, pues se respetará la resolución que se derive de los procesos jurídicos y administrativos.

“Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales. Ese es el tema, el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio”, afirmó la jefa de Gobierno.

Los animales asegurados serán llevados a tres sedes principales: las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Xochimilco; un albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en el Ajusco y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México en Iztapalapa, en este último serán atendidos los animales que se encuentran en situación más crítica.

Te puede interesar:

perros-cdmx.jpg
México

Desalojo fue de personas y no de animales, dice Fundación Haghenbeck tras denuncia

De ser necesario, los animales en peor estado de salud pueden ser atendidos también en clínicas privadas, detalló la mandataria.

El Refugio Franciscano A.C. acusa a las autoridades capitalinas de violar dos fallos federales que le ordenan restituir el inmueble. "Están cometiendo un acto ilegal y desesperado esta noche (6 de enero) para entregar el terreno al Fideicomiso 303 antes de que abra el juzgado. Quieren limpiar el predio para construir, pasando por encima de la ley y de la vida de los animales", publicó el refugio en un comunicado.

Al momento se reporta presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca para asegurar a los animales, mientras personas buscan impedirlo.

Publicidad

Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, afirmó que se identificaron en el predio 936 animales, de los cuales 798 animales (759 perros y 39 gatos) presentaban signos maltrato animal, de acuerdo con los dictámenes realizados en medicina veterinaria forense.

Hasta este martes, 20 animales ya se encontraban hospitalizados por su grave estado de salud y 21 ya habían fallecido fuera del inmueble, indicó la funcionaria.

“Los animales se encontraban en condiciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente bajo modalidades de omisión y negligencia. Los principales hallazgos son, primero, que hay hacinamiento severo. Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones, los espacios eran insuficientes lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales.

“Se documenta la falta de ventilación, la ausencia de luz natural, jaulas sin techo como protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva", dijo en conferencia de prensa.

Alcalde detalló que los animales presentaban además enfermedades sistemáticas como dermatitis severa, problemas ortopédicos, lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores con secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.

Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo la Fiscalía afirmó que continuará con la investigación.

Lee también:

El maltrato animal persiste en la CDMX a pesar de que es delito: van 2,936 denuncias este año
CDMX

Aunque es delito, el maltrato animal persiste en la Ciudad de México

Luego de la intervención de la dependencia capitalina, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP afirmó que su prioridad es garantizar la vida y el bienestar de los seres sintientes que se encuentran en su propiedad.

“La prioridad es y ha sido siempre garantizar la vida de los seres sintientes que se mantienen en el predio de su propiedad. Por tanto la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP ofrece colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el bienestar animal”, comentó.

La Fundación afirmó que, desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió la orden para el resguardo de los animales, se tomaron las medidas necesarias para cumplir con la resolución, por lo que se implementaron acciones como el refuerzo de las medidas de seguridad, la atención veterinaria y la coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, reconoció y agradeció el actuar de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de su equipo por trabajar en contra del maltrato animal,.

“La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP reconoce el actuar decidido de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina, y de todo su profesional equipo, para actuar contra este terrible caso de maltrato animal, expuesto, documentado y denunciado”, añadió.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Animales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad