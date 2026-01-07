Brugada va por regular albergues de animales; rescatan a gatos y perros de refugio en CDMX

Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, afirmó que se identificaron en el predio 936 animales, de los cuales 798 animales (759 perros y 39 gatos) presentaban signos maltrato animal, de acuerdo con los dictámenes realizados en medicina veterinaria forense.
Hasta este martes, 20 animales ya se encontraban hospitalizados por su grave estado de salud y 21 ya habían fallecido fuera del inmueble, indicó la funcionaria.
“Los animales se encontraban en condiciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente bajo modalidades de omisión y negligencia. Los principales hallazgos son, primero, que hay hacinamiento severo. Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones, los espacios eran insuficientes lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales.
“Se documenta la falta de ventilación, la ausencia de luz natural, jaulas sin techo como protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva", dijo en conferencia de prensa.
Alcalde detalló que los animales presentaban además enfermedades sistemáticas como dermatitis severa, problemas ortopédicos, lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores con secuelas neurológicas y uso de medicamentos caducados.
Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo la Fiscalía afirmó que continuará con la investigación.
Luego de la intervención de la dependencia capitalina, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP afirmó que su prioridad es garantizar la vida y el bienestar de los seres sintientes que se encuentran en su propiedad.
“La prioridad es y ha sido siempre garantizar la vida de los seres sintientes que se mantienen en el predio de su propiedad. Por tanto la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP ofrece colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el bienestar animal”, comentó.
La Fundación afirmó que, desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió la orden para el resguardo de los animales, se tomaron las medidas necesarias para cumplir con la resolución, por lo que se implementaron acciones como el refuerzo de las medidas de seguridad, la atención veterinaria y la coordinación con las autoridades correspondientes.
Asimismo, reconoció y agradeció el actuar de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de su equipo por trabajar en contra del maltrato animal,.
“La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP reconoce el actuar decidido de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina, y de todo su profesional equipo, para actuar contra este terrible caso de maltrato animal, expuesto, documentado y denunciado”, añadió.