Brugada va por regular albergues de animales; rescatan a gatos y perros de refugio en CDMX

“La Fiscalía y la PAOT han corroborado las malas condiciones de salud y el hacinamiento y el maltrato animal que han padecido los animales en ese refugio. (…) Derivado de una orden judicial, el día de hoy el gobierno de la ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice en todo momento su cuidado, protección, alimento y bienestar.

“Vamos a presentar lo antes posible una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la Ciudad de México”, anunció en conferencia de prensa.

Brugada aclaró que el gobierno capitalino no intervendrá en la disputa entre el Refugio Franciscano A.C. y la Fundación Antonio Haghenbeck por el predio de Cuajimalpa, pues se respetará la resolución que se derive de los procesos jurídicos y administrativos.

“Nuestra prioridad desde el primer momento ha sido garantizar el bienestar de los animales. Ese es el tema, el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico de un predio”, afirmó la jefa de Gobierno.

Los animales asegurados serán llevados a tres sedes principales: las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Xochimilco; un albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en el Ajusco y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México en Iztapalapa, en este último serán atendidos los animales que se encuentran en situación más crítica.

De ser necesario, los animales en peor estado de salud pueden ser atendidos también en clínicas privadas, detalló la mandataria.

El Refugio Franciscano A.C. acusa a las autoridades capitalinas de violar dos fallos federales que le ordenan restituir el inmueble. "Están cometiendo un acto ilegal y desesperado esta noche (6 de enero) para entregar el terreno al Fideicomiso 303 antes de que abra el juzgado. Quieren limpiar el predio para construir, pasando por encima de la ley y de la vida de los animales", publicó el refugio en un comunicado.

Al momento se reporta presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca para asegurar a los animales, mientras personas buscan impedirlo.